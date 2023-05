Salzgitter. Die Fahrerin stieß frontal gegen einen Straßenbaum. Außerdem: Unbekannte brechen in eine Schule in Lebenstedt ein. Der Überblick für Salzgitter.

Eine Leichtverletzte hat ein Unfall auf der Kreisstraße 54 in Oelber gefordert: Ein Feuerwehr-Bulli kam von der Fahrbahn ab (Symbolfoto).

Polizei Salzgitter Feuerwehr-Bulli kommt in Oelber von Fahrbahn ab – Verletzte

Ein Fahrzeug der Feuerwehr ist auf der Kreisstraße 54 von der Fahrbahn abgekommen. Die 54-jährige Fahrerin fuhr laut Polizeiangaben am Montag in Oelber in Richtung Salzgitter-Lichtenberg, als der Bulli zirka 50 Meter vor der Straße Auf der Freien aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Straßenbaum stieß.

Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden von mindestens 25.000 Euro.

Barum: Unbekannte stehlen Kunststoffplatten von Baustelle

Unbekannte Täter haben von einer Baustelle an der B 248 zwischen den Ortschaften Barum und Immendorf am Montagmorgen zirka 60 Fahrplatten gestohlen. Die Kunststoffplatten dienen der Befahrbarkeit bei losem oder weichem Untergrund und haben eine Größe von etwa 240cmx110 cm, informiert die Polizei im Bericht.

Es entstand demnach ein Schaden von mindestens 5000 Euro. Die Polizei geht bei ihren Ermittlungen davon aus, dass zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt wurde. Zeugenhinweise sind an die Polizei Thiede unter der Telefonnummer (05341) 941730 zu melden.

Lebenstedt: Täter brechen in Schule ein

Unbekannte Täter haben sich am Montagfrüh gewaltsam Zugang in einen Schulkomplex in der Straße Klunkau verschafft. Dort durchsuchten sie laut Polizeiangaben zahlreiche Behältnisse. Die Polizei ermittelt noch, ob Gegenstände entwendet wurden.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus der Region:

Der aktuelle Schaden beträgt mindestens 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 1890 entgegen.

Lebenstedt: Unbekannte zünden Hecke an

Unbekannte Täter haben eine Hecke am Sportplatz an der Rudolf-Harbig-Straße offensichtlich vorsätzlich angezündet und sich anschließend vom Tatort entfernt, berichtet die Polizei. Bei den Tatverdächtigen soll es sich laut Polizei um vier junge Männer gehandelt haben.

Der entstandene Schaden liegt bei knapp 1000 Euro. Zeugenhinweise gehen an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 18970.

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: Hier kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de