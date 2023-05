Schwertkämpfe beim Museumsfest auf Schloss Salder

Salder. Am Muttertags-Wochenende gibt es an zwei Tagen ein buntes Programm beim Museumsfest auf Schloss Salder. Auch Kinder kommen nicht zu kurz.

Volles Programm rund ums Schloss: Am Muttertags-Wochenende, Samstag, 13., und Sonntag, 14. Mai, findet in und um das Städtische Museum Schloss Salder wieder das traditionelle Museumsfest statt. Das Programm des Festes soll zu einem „Spaziergang“ durch die Geschichte in den Schlossgarten und auf dem Schlosshof einladen, wie es in der Mitteilung der Stadt Salzgitter heißt.

Zu sehen sind Schwertkampfgruppen, eine historische Löschübung und „allerlei Kurzweil für Groß und Klein“. Zudem zeigt Archäologe Holger Junker im Eiszeitgarten, wie die Neandertaler Feuer machten oder Pfeilspitzen bearbeiteten.

Der Kunsthandwerkermarkt (am Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr) sowie ein Bühnenprogramm mit Musik gehören ebenso dazu wie ein Kinderprogramm. „Ob Kasperle-Theater, Kinderschminken, Märchenzeit, historische Spiele oder Mitmachaktionen in der Lernwerkstatt – alle Aktionen laden zum Staunen und Mitmachen ein“, heißt es. Auch die Fahrt mit einem nostalgischen Karussell werde nicht fehlen.

Beim Museumsfest in Salder wird auch frühgeschoppt

Das Bühnenprogramm startet am Samstag jazzig mit „Herman’s Dixie Express“, bevor es mit der Märchenzeit, vorgetragen von Ingrid Jesussek, weitergeht. Traditionell bretonische Musik gibt im Anschluss das Trio „An Erminig“ aus dem Saargebiet zum Besten. Den Schlusspunkt des Tages setzt die Band „Earphoria“ aus Salzgitter mit Rock- und Pop-Cover-Songs.

Der Sonntag beginnt mit dem Frühschoppen und dem „Hot4Jazz Swingtett“. Anschließend erzählt Ingrid Jesussek das Märchen vom Teufel mit den drei goldenen Haaren, gefolgt von Musik des Orchesters „Soundwerk“. Am Nachmittag heißt es „Bühne frei“ für den Kinderchor Sölter Kinder aus Salzgitter-Bad. Zum Ausklang des Museumsfestes spielt die Gruppe „Rockstyle“ Titel aus den 80ern und 90ern, „garniert mit etwas Rockabilly und irrem Pianosound“, wie es weiter heißt.

Ruhiger gehe es im Mühlengarten zu. Dort könne man sich gemütlich bei Kaffee und Kuchen entspannen oder die Bockwindmühle besichtigen. Der Eintritt zum Museumsfest auf Schloss Salder ist an beiden Tagen frei.

red

