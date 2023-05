Lebenstedt: Täter brechen gezielt Firmenfahrzeuge auf

Salzgitter. Am Wochenende haben Unbekannte Werkzeuge aus vier Kleintransportern gestohlen. Zudem stoppte die Salzgitteraner Polizei zwei Trunkenheitsfahrten.

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte vier Firmenfahrzeuge im Stadtgebiet von Lebenstedt aufgebrochen. Die Kleintransporter parkten laut Salzgitteraner Polizei in der Schubertstraße, im Mammutring, am Wildkamp und im Hüttenring.

Aus den Fahrzeugen wurden jeweils diverse Arbeitsmaschinen und Werkzeuge gestohlen – eine genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Über ähnliche Vorfälle hatte zuletzt bereits die Braunschweiger Polizei berichtet.

Die Polizei in Lebenstedt nimmt Hinweise zu den Aufbrüchen in der Nacht zu Samstag auf – telefonisch unter (05341) 18970.

Trunkenheit im Verkehr – auf der Nord-Süd-Straße und in Thiede

Zudem hat die Polizei am Sonntag und in der Nacht zu Montag zwei Trunkenheitsfahrten aufgedeckt. Auf der Nord-Süd-Straße kontrollierten die Beamten eine 36 Jahre alte Autofahrerin – der Alkoholtest zeigte 0,8 Promille. In diesem Fall leiteten sie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt.

In der Danziger Straße in Thiede kontrollierten die Polizisten gegen 3.45 Uhr nachts eine 43-jährige Autofahrerin. Ein Alkoholtest ergab hier 1,29 Promille. Die Polizei nahm die Frau mit zur Dienststelle in Lebenstedt, wo eine Blutprobenentnahme veranlasst wurde. Zudem beschlagnahmten die Beamten den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren ein.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de