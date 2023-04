Hohenassel: Unbekannte stehlen Werkzeug im Wert von 3000 Euro

Salzgitter. Die Täter sind Anfang der Woche in einen Lagerraum in Hohenassel eingebrochen. Die Salzgitteraner Polizei ermittelt zudem zu einem Wohnungseinbruch.

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in einen Lagerraum in Hohenassel eingebrochen und haben Werkzeuge im Wert von mindestens 3000 Euro gestohlen. Wie die Salzgitteraner Polizei berichtet, nahmen die Täter zwischen 18 Uhr abends und 7 Uhr morgens elektronische Schraub-, Säge-, Schleif- und Schneidewerkzeuge mit. Das Lager befindet sich an der Osterlinder Straße.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Gebhardshagen unter der Telefonnummer (05341) 867240 entgegen.

Elbe: Täter dringen in Wohnhaus ein

In Groß Elbe wiederum sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße Unter dem Tannhay eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt über ein Kellerfenster. Im Haus durchsuchten sie zahlreiche Räume und Behältnisse und nahmen Schmuckstücke und Bargeld mit.

Als Tatzeitraum gibt die Salzgitteraner Polizei die Zeit zwischen dem 20. April, 8 Uhr, und 25. April, 8 Uhr, an. Die Schadenshöhe ist noch nicht beziffert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter telefonisch unter (05341) 18970 an.

