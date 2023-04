Salzgitter. In Salzgitter startet am 17. Juni das Stadtradeln. Teilnehmen kann jeder – entweder im eigenen Team oder in einem der Ortschaftsteams.

In die Pedale treten Stadtradeln in Salzgitter startet im Juni

Zum dritten Mal startet am Samstag, 17. Juni, das Stadtradeln. Alle Bürger sind laut Stadt eingeladen, bis 7. Juli an dem Rad-Wettbewerb der Kommunen teilzunehmen und so viele Kilometer wie möglich für ihre Stadt zu erradeln. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Um den Teilnehmern gleich zu Beginn der Aktion die Möglichkeit zu geben, viele Kilometer zu sammeln, bietet der Harzklub-Zweigverein Salzgitter am Samstag, 17. Juni, 10 Uhr eine geführte Radtour zur Nette und Innersten an. Los geht es an der Grundschule Ringelheim. Anmeldung bei Tourenleiter Manfred Broser, Telefon (05341) 33264.

Organisatorinnen des Stadtradelns sind die Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter (WIS) und die Stadt. Unterstützt werden sie dabei laut Mitteilung von den Sponsoren Volksbank BraWo und dem Radstudio Salzgitter. Das „Klima-Bündnis“ veranstaltet den gesamten internationalen Fahrrad-Wettbewerb.

Jeder kann Team bilden

Jeder kann ein Team ab zwei Personen gründen oder einem beitreten. Dabei sollten die Radelnden so oft wie möglich das Fahrrad nutzen, um viele gefahrene Kilometer zusammenzubekommen, so die Stadt. Als Belohnung warteten Preise auf die fleißigsten Radler.

Auch sieben Ortschaftsteams gibt es

Die Teilnahme kann auch in in einem der sieben Ortschaftsteams erfolgen. Hier haben die Teilnehmer laut Mitteilung die Möglichkeit, für ihre Ortschaft (Nord, Nordost, Nordwest, Ost, Süd, Südost und West) als Unterteam für den eigenen Stadtteil so viele Kilometer wie möglich zu erradeln. Die Gesamtkilometer zählen am Ende sowohl für den eigenen Stadtteil als auch für die Ortschaft. Das ist vor allem für jene interessant, die gerne alleine teilnehmen wollen und eine Gruppe suchen, für die sie ihre Kilometer sammeln können, so die Verwaltung.

Außerdem werde das im vergangenen Jahr eingeführte Schulradeln als eigenständiger Wettbewerb zurückkehren.

Das Anmeldeformular sei bereits freigeschaltet unter www.stadtradeln.de/salzgitter. Weitere Informationen gibt es dort ebenfalls sowie unter Telefon (05341) 9009940 sowie unter der E-Mail-Adresse radverkehr@stadt.salzgitter.de

