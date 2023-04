Prüfungsstress Erstes Abitur nach Corona – so geht es Schülern in Salzgitter

Sechs Schulstunden Abi-Prüfung im Englisch-Leistungskurs, das hat Lilli Martin in dieser Woche schon hinter sich gebracht. Die 18-Jährige ist Schülervertreterin am Gymnasium Salzgitter-Bad. Für ihren Schülervertreter-Kollegen Deniz Rahnefeld steht erst am Freitag die erste Abi-Klausur an. Grundkurs Politik, vier Schulstunden dauert diese Prüfung für den 19-Jährigen.

Martin und Rahnefeld gehören zum ersten Jahrgang, der alle Corona-Strapazen der vergangenen Jahre in der eigenen Schulzeit miterlebt hat – aber die Prüfungen erstmals nun wieder unter nahezu normalen Bedingungen schreiben kann.

Corona hat auf Prüfungs-Stress noch eine Schippe drauf gelegt

Ob die beiden froh darüber sind? „Ja!“, sagen Lilli Martin und Deniz Rahnefeld sofort fast gleichzeitig. Aus den vorigen Abschluss-Jahrgängen haben die beiden Schülervertreter mitbekommen, dass die coronabedingten Unsicherheiten bei Abläufen, Prüfungsinhalten und Bewertungen vielen Prüflingen während Corona zusätzlichen Stress bereitet haben. Der falle nun immerhin größtenteils weg.

„In meinem Prüfungsfach Physik sind es jetzt nur noch vereinzelte Themen, die wegen Corona gestrichen worden sind“, erklärt Deniz Rahnefeld. Von Corona sei außerdem noch geblieben, dass die Lehrkräfte vorab aus drei Abitur-Prüfungsvorschlägen des Kultusministeriums einen Vorschlag aussortieren können, von dem, sie wissen, dass dort wegen Corona weniger Inhalte vermittelt werden konnten. In der eigentlichen Prüfung wählen die Abiturienten und Abiturientinnen dann aus den verbliebenen zwei Prüfungsvorschlägen.

So lief Homeschooling für die Salzgitteraner Schüler

Durch Corona hätten sich ihrer Wahrnehmung nach mehr Schülerinnen und Schüler gegen eine zweite Fremdsprache in der Oberstufe entschieden, schätzt Lilli Martin. Oberstufenkoordinatorin Ilka Singer-Neumaier vom Gymnasium Salzgitter-Bad sieht in den Zahlen allerdings keinen überdurchschnittlichen Rückgang: „Bei der Wahl einer zweiten Fremdsprache haben sich an unserer Schule keine signifikanten Unterschiede durch Corona gezeigt.“

Genau wie alle anderen Schüler auch haben Martin und Rahnefeld einige Zeit im „Homeschooling“ auf sich gestellt lernen müssen. „Das war für viele nicht leicht“, sagt Schülervertreterin Lilli Martin. Einerseits habe das im ländlichen Bereich Salzgitters nicht besonders stabil laufende Internet viele Schüler immer wieder Nerven gekostet. „Ich selbst wohne eher ländlich, das war schon nicht so einfach, trotz der schlechten Verbindung in den Videokonferenzen mitzuhalten.“

Lerninhalte oder Sozialkontakte? Was während Corona viel zu kurz kam

Andererseits habe auch der schnelle und direkte Kontakt zu Lehrkräften oder Mitschülern gefehlt, wenn beim Bearbeiten einer Aufgabe Fragen aufkamen. „Auf schulischer Ebene hat mir aber persönlich nicht so viel gefehlt, wie auf sozialer Ebene“, sagt Lilli Martin. Oberstufenkoordinatorin Singer-Neumaier sieht im Sozialen ebenfalls den bedeutendsten Einschnitt für die jungen Menschen: „Diese Kontakte, die man in der Zeit pflegt und auch neu knüpft, die sind weggefallen.“

Tipps gegen Prüfungsstress – das rät eine Lerncoachin aus Braunschweig

Um sich beim Lernen selbst zu organisieren und auf die Prüfungen vorzubereiten, haben sich während der vergangenen Jahre verstärkt auch verschiedene Youtube und Twitch-Formate unter Schülern etabliert, erzählen die Abiturienten. „Das sind Videos oder Streams, in denen ein Timer eingeblendet ist, während man oft einfach nur die Hände der Person sieht, die dann lernt oder arbeitet“, erklärt Deniz Rahnefeld.

So lernen Salzgitteraner Schüler per Twitch-Stream

Der Timer laufe für eine festgelegte Zeit, dann gebe es eine kurze Pause und im Anschluss starte eine neue Arbeitsphase – eine Technik die als „Pomodoro“ bezeichnet wird. Sowohl Martin als auch Rahnefeld nutzen diese Video-Formate. „Es ist ein Gefühl, als würde man mit der Person aus dem Video an einem Tisch zusammen lernen – auch wenn man gar nicht an derselben Aufgabe sitzt“, beschreibt es Lilli Martin.

Vor ihrem Schulabschluss stehen niedersachsenweit in diesem Jahr etwa rund 47.300 Schüler laut Prognose der Kultusministerkonferenz (KMK). Mehr als die Hälfte davon, etwa 25.200, legen laut KMK ihre Prüfung für die Hochschulreife ab. Am Gymnasium Salzgitter-Bad sind es laut Schulleiter Hans-Günter Gerhold in diesem Jahr insgesamt 105 Abiturienten, die ihren Schulabschluss machen.

