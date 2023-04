Ein neuer Pizza-Lieferdienst startet in Lebenstedt

Aktuell sind die Fenster der künftigen „Freddy Fresh“-Filiale in Lebenstedt noch mit Papier verhangen und vor neugierigen Blicken geschützt. In den Räumen an der Konrad-Adenauer-Straße, im Gebäude direkt neben dem Schnellrestaurant McDonald’s, ist derzeit noch eine Baustelle. Hier soll aber schon Anfang Mai Salzgitters erste Filiale des Lieferdienstes „Freddy Fresh“ eröffnen. Es soll auch eine Gratis-Aktion geben.

„Wir haben Pizza, Pasta, Salate, Burger, aber auch Fingerfood und Desserts auf unserer Speisekarte“, sagt Unternehmer Ali Mehri. Er ist derjenige, dem Lebenstedt seinen neuen Pizza-Pasta-Burger-Laden zu verdanken hat. „,Freddy Fresh’ ist ein Franchise-Unternehmen“, klärt der 49-Jährige direkt auf. „Ich habe eigentlich den Kontakt vermittelt und gebe der Betreiberfamilie Abdul Starthilfe“, sagt Mehri.

Betreiber-Familie um Samir Abdul will das Geschäft aufbauen

Ali Mehri selbst bringt rund 25 Jahre Erfahrung aus der Gastronomie mit: „Damals hat mein Bruder eine Ausbildung als Zahntechniker gemacht – und ich habe gesagt, ich möchte mein eigenes Geld verdienen und eine Pizzeria eröffnen“, erzählt er. Gesagt, getan, mit 25 Jahren eröffnete Mehri seinen ersten eigenen Laden „Bella Vita“ in Braunschweig. Mehri selbst hat iranische Wurzeln, ist aber in Braunschweig aufgewachsen und bezeichnet sich selbst als „Braunschweiger Junge“.

Anfang Mai 2023 soll „Freddy Fresh“ in Lebenstedt öffnen. Unternehmer und Gastronom Ali Mehri baut die Filiale mit auf und zeigt die Pläne. Foto: Katja Beyrodt

„Ich habe mir alles selbst beigebracht“, sagt er. Mit einem Block und Stift habe er damals sonntags vor einem anderen Lieferdienst gesessen und beobachtet, wie viele Touren die Lieferanten schafften – um aus den Beobachtungen für seine Gastronomie zu lernen. Auch die Behörden-Hürden meisterte Mehri selbst, wie er erzählt. „Ich habe mich mit allen Unterlagen in die Behörden gesetzt und gefragt, was ich alles zu erfüllen habe.“ Also wird Mehri auch bei diesen Hürden der Betreiberfamilie helfen können.

19-jähriger Jungunternehmer wird Lokal betreiben

Betrieben wird die neue „Freddy Fresh“-Filiale in Lebenstedt von Jungunternehmer Samir Abdul aus Wolfenbüttel mit Unterstützung seiner Familie. Der 19-Jährige hatte nach der Schule eigentlich ein Frühstückslokal eröffnen wollen. Als der Plan sich zerschlug, lernte er Ali Mehri kennen, über den Betreiber der bereits existierenden „Freddy Fresh“-Filiale in Wolfenbüttel.

„Ich sehe es als meine Aufgabe an, Familien, die sich eine selbstständige Existenz in der Gastronomie aufbauen wollen, mit meiner Erfahrung zu unterstützen“, sagt Mehri. Gemeinsam mit seiner Frau Isabel Chamorro Calderon und seinem Sohn betreibt Mehri bislang zwei Filialen des Franchise-Lieferdienstes in Braunschweig und Wolfenbüttel. Geplant ist nun die Eröffnung der „Freddy Fresh“-Filiale des Lieferdienstes in Lebenstedt. Und sogar eine weitere Filiale ist in Planung, die soll im Juni in Braunschweig öffnen.

So soll die Lieferdienst-Filiale in Lebenstedt aussehen – und hier wird geliefert

So soll es perspektivisch aussehen in der „Freddy Fresh“-Filiale in Lebenstedt. Foto: Privat

Mehri kann bereits detaillierte Zeichnungen zeigen, wie es in dem Lebenstedter Lokal bald aussehen wird. „Gegenüber der Eingangstür wird der Empfangstresen stehen. An der Fensterfront wird es eine Art Lounge-Ecke geben.“ Denn auch zum Selbstabholen soll bestellt werden können. In einer gemütlich eingerichteten Sitzecke sollen Selbstabholer dann auf ihre Bestellung warten können. Mehri zeigt ein Bild auf dem Handy, so stelle sich Samir Abdul die Einrichtung vor.

Liefern wird die Filiale nach Lebenstedt und die umliegenden Orte Engelnstedt, Hallendorf, Salder und Lichtenberg. „Unsere Produkte wollen wir innerhalb von 30 Minuten liefern, deshalb starten wir erstmal mit einem kleineren Gebiet“, sagt Mehri. Später, wenn alles sich eingespielt habe, könnten noch Reppner, Lesse, Lengede und Broistedt hinzukommen, stellt er in Aussicht. Die Belieferung der Kunden in Salzgitter soll je nach Entfernung per E-Bike, E-Roller oder mit Pkw laufen.

Gratis-Aktion zum Start im Mai geplant

Zur Eröffnung plant Ali Mehri eine besondere Aktion: „Ich möchte, dass wir mit unseren Produkten raus in die Stadt fahren und den Salzgitteranern gratis Pizza anbieten.“ So sollen die Salzgitteraner direkt zum Start probieren können, was sie geschmacklich bei dem neuen Lieferservice erwarte. Mehri freut sich selbst schon sichtlich auf die Aktion in Lebenstedt – Anfang Mai geht es los.

