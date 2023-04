Provisorische Stromleitung in Bleckenstedt: Jetzt geht’s los

Bleckenstedt. Das Unternehmen Tennet kündigt an, dass die Arbeiten für die provisorische Stromleitung in Bleckenstedt beginnen. Was es damit auf sich hat.

Der Netzbetreiber Tennet startet in dieser Woche am Standort des künftigen Umspannwerks Bleckenstedt/Süd mit den Bauarbeiten für die Umverlegung eines Teilabschnittes der 220-Kilovolt-Bestandsleitung Hallendorf-Walzwerk. Darüber informiert das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Diese Leitung ist demnach für die Stromversorgung des integrierten Hüttenwerks in Salzgitter erforderlich. Aktuell liege die Fläche des geplanten Umspannwerks Bleckenstedt/Süd jedoch genau dort, wo diese Bestandsleitung verlaufe, heißt es. Deshalb sei eine teilweise Umverlegung sowie die temporäre Errichtung neuer provisorischer Masten notwendig.

Die temporäre Leitung wird der Mitteilung zufolge einen Kilometer lang sein und aus zehn Masten bestehen. Mit ihrer Hilfe werde die Stromversorgung des integrierten Hüttenwerks bis zur kompletten Fertigstellung des Umspannwerks Bleckenstedt/Süd sichergestellt. In den letzten Wochen habe Tennet die Baustelle eingerichtet. Zum Schutz des Feldhamsters seien entlang des Geländes Hamsterzäune aufgebaut worden. Außerdem seien an der Kreisstraße K 12 sechs Bäume gefällt worden. Den Gehölzverlust kompensiert Tennet vollständig, heißt es.

In den nächsten Wochen wird die Firma die Zuwegungen und Montageflächen der Baustelle befestigen, wird weiter erklärt. Danach beginne der Aufbau der neuen Masten. Diese würden zwischen 12,5 und 26,75 Meter hoch. Voraussichtlich im Oktober 2023 ziehe Tennet die neuen Leiterseile ein. Im November sollen die Arbeiten an der temporären Leitung beendet sein.

Tennet bittet der Mitteilung zufolge Anwohner um Verständnis, dass es während der Arbeiten zu Baulärm kommen kann. Die Immissionsrichtwerte zum Schutz gegen Baulärm würden jedoch zu keiner Zeit überschritten.

Das Umspannwerk Bleckenstedt/Süd und die temporäre Leitung sind Teilmaßnahmen der Industrieleitung Salzgitter, die Ende 2025 in Betrieb gehen soll, teilt das Unternehmen zum Hintergrund mit. Nach Inbetriebnahme der Industrieleitung Salzgitter bleibe die temporäre Leitung weiter bestehen. Sie bilde das Sicherheitsnetz für die Versorgung in Salzgitter. Damit sei die Netzsicherheit auch dann gewährleistet, wenn es einmal zu ungeplanten Versorgungsunterbrechungen bei der Industrieleitung Salzgitter kommen sollte. Nach Inbetriebnahme der Netzausbaumaßnahme Salzgitter – Helmstedt/Ost im Jahr 2032 baue Tennet die provisorische Leitung wieder ab.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de