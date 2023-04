Kraftfahrzeug-Innung Salzgitter hat neuen Obermeister

Thomas Schacht ist der neue Obermeister der Kraftfahrzeug-Innung (Kfz-Innung) Salzgitter. Bei der jüngsten Innungsversammlung ist er in das Amt gewählt worden, berichtet die Interessensvertretung in einer Pressemitteilung. Schachts Stellvertreter wurde demnach Martin Hilgert. Zum Beisitzer wurde René Hoffmann gewählt, zum Schriftführer Wolfgang Thulke, zum Lehrlingswart Markus Lüpper.

Gerhard Kunze wurde zum Ehrenobermeister ernannt, wird weiter erklärt. Kunze sei 18 Jahre lang Obermeister gewesen und habe zuvor einige Jahre lang das Amt des Stellvertreters übernommen. Er bleibe der Innung nicht nur als Ehrenobermeister erhalten, sondern auch in der Funktion des Pressesprechers.

Meister-Betriebe sind insgesamt mit Reparaturgeschäft zufrieden

In der Pressemitteilung wird auch berichtet, dass die Meister-Betriebe der Kraftfahrzeug-Innung Salzgitter insgesamt mit dem Reparaturgeschäft zufrieden seien. Lediglich im Handel, sowohl im Neuwagen- als auch im Gebrauchtwagen-Verkauf, sei das Ergebnis nicht zufriedenstellend. Obermeister Kunze machte der Mitteilung zufolge in der Innungsversammlung die Anforderungen deutlich, die in Zukunft auf die Betriebe zukämen. Wer sich sperre und sich nicht der Zukunft stelle, werde Probleme bekommen, heißt es.

Auch der jährlich durchgeführte Lichttest in den Meisterbetrieben war laut Mitteilung Thema der Versammlung. Dieser ergab demnach eine Mängelquote von 27,8 Prozent. Bei den untersuchten Fahrzeugen sei oft die Lichtanlage nicht in Ordnung gewesen, zudem seien oft die Scheinwerfer nicht richtig eingestellt gewesen.

Die Kfz-Innung Salzgitter zählt laut Internetseite der Kreishandwerkerschaft Süd-Ost-Niedersachsen 33 Vollmitglieder und fünf Gastmitglieder.

Lesen Sie mehr Artikel über Salzgitter und Umgebung:

Nach Umbau- So ist es im Real-Markt in Salzgitter-Thiede

Schwerer Unfall in Salzgitter- Verletzte nach Frontalkollision

Dokusoap Hartz und Herzlich in Salzgitter – so geht es Frank

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: Hier kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de