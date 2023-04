Streit in Salzgitter-Bad eskaliert völlig – Polizei sucht Zeugen

Salzgitter. Schläge und Tritt: Heftige Streitigkeiten am Freitagabend in Salzgitter-Bad – die Polizei ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Salzgitteraner Polizei schildert gefährliche Szenen am Freitagabend während Streitigkeiten zwischen einer Frau und einem Mann. (Symbolbild)

Polizei Salzgitter Streit in Salzgitter-Bad eskaliert – Polizei sucht Zeugen

Ein Streit ist in Salzgitter am Freitag gleich zwei Mal eskaliert. Die Polizei hat gegen die Beteiligten insgesamt drei Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.

Demnach kam es am Freitagabend zu Streitigkeiten zwischen einer 31-jährigen Frau und einem 44-jährigen Mann aus Salzgitter-Bad. Zunächst fuhr die Frau gegen 19.10 Uhr in der Weserstraße mit ihrem Auto auf ihren Kontrahenten zu und „bremste das Fahrzeug erst im letzten Augenblick ab“, berichtet die Polizei.

Daraufhin zog der Mann die 31-Jährige an den Haaren aus dem Auto und schlug mehrfach mit seinen Fäusten auf sie ein. Zudem trat er die am Boden liegende Frau. Die Verletzungen der Frau mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Salzgitter-Bad: In der Nähe des Krankenhauses kommt es erneut zur Konfrontation

Wenige Stunden später: In der Nähe des St.-Elisabeth-Krankenhauses in der Liebenhaller Straße traf die Frau, welche in Begleitung eines 39-jährigen Mannes war, erneut auf den 44-jährigen Kontrahenten – zufällig, wie die Polizei mitteilt. Die 31-Jährige und ihre Begleitung versuchten, den Mann nun aus seinem Auto zu zerren, wodurch dessen Oberteile zerrissen und beschädigt wurden.

Zeugen der Taten oder Personen, die Hinweise geben können, sollen sich mit den Beamten des Polizeikommissariats in Salzgitter-Bad in Verbindung setzen – telefonisch erreichbar unter (05341) 8250.

