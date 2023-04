Salzgitter. Die beiden Propstei-Synoden Salzgitter-Bad und Salzgitter-Lebenstedt haben den Zusammenschluss besiegelt. So geht es nun weiter.

Kirche in Salzgitter Evangelische Propsteien in Salzgitter fusionieren

Die evangelischen Propsteien Salzgitter-Bad und Salzgitter-Lebenstedt werden am 1. Januar 2024 zur neuen Propstei Salzgitter fusionieren. Die beiden Propstei-Synoden hätten nun den Zusammenschluss endgültig besiegelt, sagte Kirchensprecherin Susanne Diestelmann am Samstag dem Evangelischen Pressedienst (epd). Derzeit gibt es noch zwölf Propsteien innerhalb der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig.

Laut Diestelmann werden die beiden amtierenden Pröpste beider Propsteien – Ralf Ohainski für Salzgitter-Bad und Uwe Teichmann für Salzgitter-Lebenstedt – das Propstamt nach der Fusion gemeinsam wahrnehmen. Scheide einer der beiden aus dem Amt, vertrete der andere das Propstamt allein. Bis zu ihrer Neuwahl sollen die Mitglieder beider Propsteisynoden zudem die neu Propsteisynode Salzgitter bilden.

Die Propstei Salzgitter-Lebenstedt vereinigt derzeit 32 Kirchengemeinden mit insgesamt zirka 24.700 Gemeindemitgliedern. Zur Propstei Salzgitter-Bad zählen etwa 15.000 Menschen in 14 Kirchengemeinden. Zur Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig gehören 299 Gemeinden mit rund 294.000 Mitgliedern im Südosten Niedersachsens.

