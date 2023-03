Hier gibt es öffentliche WCs in Salzgitter

Salzgitter. Was tun, wenn Sie in Salzgitter unterwegs sind und plötzlich dringend müssen… Hier gibt es eine Übersicht über die öffentlichen WC-Anlagen.

In Lebenstedt soll eine neue WC-Anlage gebaut werden.

Der Rat der Stadt Salzgitter hat am 2. Februar beschlossen, dass eine neue WC-Anlage in Lebenstedt gebaut werden soll. Finanziert wird dieses neue WC zum größten Teil aus Mitteln des „ad hoc“- EU-Förderprogramms „Perspektive Innenstadt“. Das teilte die Verwaltung auf Nachfrage mit.

Die geplante WC-Anlage habe zwei Kabinen. Beide Kabinen sind laut Verwaltung barrierefrei: eine Behindertentoilette. Um alle Bedürfnisse zu berücksichtigen, habe sich die Stadt Rat von verschiedenen Arbeitskreisen, dem Behindertenbeauftragten der Stadt Salzgitter, dem Beirat für Menschen mit Behinderungen, der Gleichstellungsbeauftragten und dem Ortsrat Unterstützung geholt.

An diesen Orten gibt es öffentliche Toilettenanlagen in Lebenstedt, Salzgitter-Bad und Ringelheim. Foto: Jürgen Runo

Das Unisex-WC statte die Stadt mit einem Wickeltisch und automatischer Sitzbrillenreinigung aus. Es solle kostenlos nutzbar sein. Als Standort wählte die Stadt die Chemnitzer Straße auf Höhe des Gewerkschaftshauses aus. Es sei besonders wichtig, einen zentralen Ort in der Innenstadt zu nutzen. Dabei habe die Stadt auch den Zulieferverkehr berücksichtigt. Die Gestaltung der Anlage solle sich an der Fassade des nahe liegenden Dormero-Hotels orientieren. So wolle die Stadt ein einheitliches Erscheinungsbild schaffen.

Nach Aussagen der Stadt belaufen sich die Kosten für das neue WC auf etwa 200.000 Euro, wovon die Stadt Salzgitter einen Eigenanteil von etwa 20.000 Euro übernehme.

Geplant sei zunächst, dass die WC-Anlage 24 Stunden am Tag geöffnet ist. Nach Inbetriebnahme beobachte die Stadt die Nutzung und Nutzungsfrequenz und passe die Öffnungszeiten dann an die Nutzungszeiten an.

Wir haben die Stadt gefragt: Wo in Salzgitter gibt es öffentliche WCs?

In Lebenstedt:

am Bahnhof, am Salzgittersee, nahe dem Piratenspielplatz, im BraWo-Carree und demnächst gibt es eine neue WC-Anlage an der Chemnitzer Straße (auf Höhe des Gewerkschaftshauses).

In Salzgitter-Bad: Es gibt eines am Bahnhof (täglich von 6 bis 20 Uhr) und eines im kleinen Rathaus sowie in der Tourist Info / der Stadtbibliothek (zu den jeweiligen Öffnungszeiten).

In Ringelheim: Am Bahnhof Salzgitter-Ringelheim.

