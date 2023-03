Lebenstedt: 83-Jährige trifft im Schlafzimmer auf Dieb

Lebenstedt. Eine Seniorin hat in Salzgitter im Garten gearbeitet, als sich ein Einbrecher im Haus zu schaffen gemacht hat. Die Polizei beschreibt den Täter.

Die Polizei Salzgitter sucht nun nach dem Mann, der in Lebenstedt Schmuck einer 83-Jährigen gestohlen hat.

Eine 83-jährige Lebenstedterin ist am Mittwochmittag gegen 13.15 Uhr Opfer eines Diebstahls geworden, teilt die Polizei mit. Demnach habe sie sich im Vorgarten ihres Einfamilienhauses in der Max-Planck-Straße aufgehalten. Dort sei sie von einem unbekannten Mann angesprochen und nach einer bestimmten Adresse gefragt worden. Der Mann habe sich anschließend in die besprochene Richtung entfernt, die Seniorin habe weiter Gartenarbeit gemacht.

Dieb nutzt in Lebenstedt die Ablenkung einer Frau aus

Kurze Zeit später habe sie bemerkt, dass die Haustür weiter als ursprünglich offen stand. Daraufhin habe die Frau im Haus nachgeschaut und im Schlafzimmer den unbekannten Mann entdeckt. Der sei daraufhin geflohen. Später stellte die Seniorin fest, dass er ihr Schmuck gestohlen habe. Eine Fahndung der Polizei war erfolglos.

Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: Er ist männlich, Mitte 30, zirka 1,75 Meter groß, hat eine korpulente Statur und trug zum Tatzeitpunkt dunkle Kleidung und Vollbart. Hinweise: 05341 18970.

