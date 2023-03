„Scheibenwischer“ und „Jaguar-Bahn“ trumpfen in Salzgitter auf

Salzgitter-Bad. Die Schausteller freuen sich auf den Frühjahrsmarkt in Salzgitter-Bad. Was sie auf dem Schützenplatz bieten, lesen sie hier.

In den vergangenen Tagen wurde noch fleißig aufgebaut – am kommenden Freitag geht es dann los: Vom 31. März an findet auf dem Schützenplatz in Salzgitter-Bad wieder der traditionelle Frühjahrsmarkt statt. Nachdem die Veranstalter im vergangenen Jahr nach langer Corona-Pause erstmals wieder durchstarten konnten, freuen sich insbesondere Schausteller wie Konrad „Conny“ Ahrend aus Schmedenstedt wieder „auf gutes Wetter und ein freundliches Publikum“.

Vergnügungspark ganz ohne Bauzäune

Der Markt, der vier Tage lang ohne Beschränkungen einen Vergnügungspark im gewohnten Stil anbieten will, kommt ganz ohne Bauzäune und Einlasskontrollen aus – so wie schon im vergangenen Jahr: „Das war so gut wie lange nicht mehr“, erinnert sich Ahrend.

Neben der „Jaguar-Bahn“ und dem beliebt-bekannten Autoscooter vom Kollegen Peter Vorlop, der in den Ruhestand gewechselt ist, wird es als besondere Attraktionen den „Scheibenwischer“ aus Herzberg geben. Er ruft Gekreische auf langen Sitzreihen hervor, sobald die Besucher seitwärts im Kreis herumwirbeln. Premiere in Salzgitter-Bad habe das kleine Riesenrad, freut sich Schausteller Ahrend, der den Beruf schon in der dritten Generation ausübt. Und eines, verrät er, hätten seine Vorfahren gemeinsam: Alle hörten auf den Spitznamen „Conny“.

Höhere Sicherheit

Gestiegen seien in diesem Jahr die Sicherheitsvorschriften, betont Ahrend. Zudem habe die Energiekrise zu deutlichen Bemühungen der Schausteller geführt, den Stromverbrauch zu senken. Überall würden sparsame LED-Lampen und energieeffiziente Beleuchtung eingesetzt. Dennoch würden die laufenden Kosten steigen. Umso wichtiger sei es den Schaustellern, so Ahrend, dass sie beim Frühjahrsmarkt familienfreundliche Preise anbieten könnten.

