Salzgitter. Am Wochenende finden in Salzgitter spannende Veranstaltungen statt. Eine Übersicht von fünf Tipps lesen Sie hier.

Wochenende Die 5 Top-Veranstaltungen am Wochenende in Salzgitter

Am Wochenende finden in Salzgitter viele Veranstaltungen statt. In unserer Übersicht stellen wir fünf Veranstaltungen vor. Der Mix ist bunt: Klassik, Polit-Satire, Kabarett, Puppentheater für Kinder und Theater.

Das zweite Kammerkonzert der Saison des Louis-Spohr-Musikforums findet am Freitag, 24. März, in der Stiftskirche Steterburg statt. Es spielt das Jugend-Sinfonie-Orchester der Städtischen Musikschule Braunschweig. Es stehen Solokonzerte und Orchesterwerke unter anderem von Vivaldi, Bach, Capuzzi, Mercadante, Respighi, Debussy und anderen auf dem Programm. Die Solistinnen sind Amélie Scharf (Piccolo), Yina Liu (Querflöte) und Johanna Missall (Kontrabass). Die Leitung hat In-Kun Park. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, die Veranstalter bitten jedoch um Spenden. Die Kirche steht in Thiede, Stift 2.

Das Jugend-Sinfonie-Orchester in der Stiftskirche Foto: Louis Spohr Musikforum

Kabarett und Satire: Kerim Pamuk und Bernd Krage-Sieber treten auf

Kerim Pamuk präsentiert am Freitag, 24. März, sein Programm „Erleuchtet und verstrahlt“ in der Kniki. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist eine Stunde vorher. Kerim Pamuk wurde an der türkischen Schwarzmeerküste geboren und lebt seit seinem neunten Lebensjahr in Hamburg. Sein Programm bewege sich zwischen Weltuntergangspropheten und „Alles super, weiter so!“-Deppen. Zugleich wendet er sich seiner Migrationsgeschichte sowie seiner deutschen Heimat zu. Dabei erzähle er von der Krimi-Sucht der Abend- und der Grill-Sucht der Morgenländer.

Und so heißt es in der Vorankündigung der Kniki: „Haben wir noch Spaß am ewigen Kreislauf vom Erblöden und Verblöden? Sind wir so geworden, wie wir sein wollten? Was macht das Leben mit uns und was wir mit dem Leben?“ Kerim Pamuk ziehe Bilanz, persönlich, politisch und manchmal panisch, heißt es in einer Pressemitteilung. Er präsentiere komisch und böse einen Abend zwischen optimistischer Resignation und pessimistischer Euphorie. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 17 Euro. Die Kniestedter Kirche ist in der Braunschweiger Straße 133 in Salzgitter-Bad.

Weitere Nachrichten aus Salzgitter und der Region lesen Sie hier:

Unter dem Motto „Kappes, Kohle, Ketzereien“ präsentiert Bernd Krage-Sieber politische, satirische Lieder. Die Veranstaltung findet am Samstag, 25. März um 19 Uhr im Kulturverein Lewer Däle in der Martin-Luther-Straße 1A statt. Anmeldungen sind bis zum 23. März auf dem Anrufbeantworter unter der Telefonnummer (05346) 9019780 oder per Mail an info@lewer-daele.de möglich. Krage-Sieber besuchte die Lewer Däle bereits 2012. Der Kulturverein kündigt ihn als „Polit-Barden“ an. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird aber gebeten.

Theater für Jung und Fortgeschritten

Das Agon-Theater München hat mit dem Stück „Das perfekte Geheimnis“ am Freitag, 24. März, um 20 Uhr einen Gastauftritt in der Aula des Gymnasiums Salzgitter-Bad, Am Eikel 22. Unter anderem treten Saskia Valencia, Lara-Joy Körner und Ralf Komorr in dem Stück auf. Bei dem Stück handelt es sich um die Bühnenfassung des gleichnamigen Erfolgsfilms von Paolo Genovese. Karten gibt es von dem Kulturkreis Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 32543, per Mail an info@kulturkreis-salzgitter.de oder an der Abendkasse. Der Eintritt kostet zwischen 15 und 20 Euro.

Auch für Kinder ist am Wochenende etwas dabei: Das Ensemble „Die Exen“ führt am Sonntag, 26. März, um 15 Uhr in der Kulturscheune Lebenstedt das Stück „Heidis Geheimnis“ auf. Das Stück ist für Kinder ab 5 Jahren. Es handelt sich um ein Puppenspiel.

Das Ensemble stellt die Geschichte so vor: „Im norwegischen Glimmerdal gibt es nur ein Kind – Tonje. Der alte, schrullige Kauz Gunnvald ist ihr bester Freund. Tonje macht halsbrecherische Schlittenfahrten, Gunnvald schaut zu und kocht Kakao. Seit Tonje denken kann, ist Gunnvald da. Sie hat ihn so lieb, dass es im Herzen knackt. Als auf dem Hof plötzlich eine fremde Frau auftaucht, steht für Tonje die Welt Kopf. Sie beginnt, ein großes Geheimnis um Gunnvald zu lüften.“

Die Spielerinnen schlagen auf der Bühne ein Zelt auf und nehmen das Publikum mit auf die Reise ins malerische Glimmerdal. Einfach und improvisiert, wie es beim Camping zugeht, entstehe alles aus dem, was da ist. Schlafsäcke verwandeln sich in Berge, ein Brett werde zu Gunnvalds Hof und ein paar Tassen helfen, die Familiensituation aufzustellen. Karten gibt es an der Tageskasse für 5 Euro. Die Kulturscheune ist an der Thiestraße 22.

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: Hier kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de