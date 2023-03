Feuer in Lebenstedt: Wehr Salzgitter verhindert Hausbrand

Am Sonntagmittag hat es in Lebenstedt in der Straße Über den Bülten gebrannt. Um 14.30 Uhr wurde die Feuerwehr Salzgitter zu dem Brand gerufen. Neben einem Mehrfamilienwohnhaus standen Unrat und Sichtschutzzäune in Flammen.

Laut Polizeieinsatzleiter Maximilian Seifert war das Feuer bereits dabei, auf die Fassade des Hauses überzugreifen. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen.

Die Bewohner des betroffenen Hauses und die des Nebenhauses wurden evakuiert. Es gab keine Verletzten. Der Grund, warum das Feuer ausgebrochen war, sei noch unklar, so Maximilian Seifert. Allerdings geht die Polizei Salzgitter von Brandstiftung aus.

Im Einsatz waren die Wache eins und die Wache zwei der Berufsfeuerwehr Salzgitter, die Ortsfeuerwehr Engelstedt und die Ortsfeuerwehr Lebenstedt. 18 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Die Einsatzkräfte nach den Löscharbeiten am Brandort Über den Bülten. Foto: Rudolf Karliczek

