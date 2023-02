Kabarett und Klo-Geschichten: Das bietet Salzgitter am Wochenende

Dieses Wochenende wird bunt und ungewöhnlich in Salzgitter. Neben einer ungewöhnlichen Ausstellung, die den Titel „Drauf geschissen 2.0“ trägt, bietet die Stahlstadt noch Theater und Kabarett mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Bei diesen Veranstaltungen könnte sich ein Besuch lohnen:

Preisgekröntes Kabarett

Die Kabarettistin Mia Pittroff ist mit ihrem aktuellen Titel: „Wahre Schönheit kommt beim Dimmen!“ im ehemaligen Pferdestall der Wasserburg zu Gast. Beginn der Veranstaltung ist am Freitag, 3. März, 19 Uhr. Pittroff beschäftigt sich unter anderem mit den Fragen: Warum ist „Do what you love and love what you do!“ der Fluch unserer Generation? Ist ein Einhorn zu werden auch keine Lösung? Wie erklärt man einem fünfjährigen Kind, dass es auf einem Park-und-Ride-Parkplatz keine Ponys gibt?

Mia Pittroff tritt im ehemaligen Pferdestall der Wasserburg auf. Foto: KuLTuS-Köln

Und warum sind junge Eltern auf dem Weg in den Zoo aufwendiger ausgerüstet als Reinhold Messner auf dem Weg zum Nanga Parbat? Die ge­bür­tige Fränkin schnappt ihre treff­sicheren Be­ob­ach­tungen und Pointen immer da auf, wo sie sich gerade bewegt: zwischen Provinz und Großstadt, Dialekt und Hochdeutsch, zwischen Kindern und Karriere und nicht zuletzt zwischen den Jahren. Der Eintrittspreis beträgt im Vorverkauf 18 Euro und an der Abendkasse 20 Euro

Drauf geschissen 2.0

Ab Freitag, 3. März heißt es im Städtischen Museum Schloss Salder: „Drauf geschissen 2.0“! Der derbe Titel darf dabei nicht irritieren – bei dieser Ausstellung gibt es allerhand Lustiges, Anrüchiges und sogar Gruseliges aus der langen Vergangenheit der Toilette zu erfahren, wie die Stadt Salzgitter schreibt. Denn dieses oft überhaupt nicht „stille“ Örtchen brauchten die Menschen schon immer. Die Wanderausstellung des sächsischen Museums Schloss Rochlitz gibt vielfältige Einblicke. Von den frühen Hochkulturen über das Mittelalter bis in die Neuzeit reicht die Palette an Themen und Geschichten, die die Ausstellung behandelt.

Für Salzgitter hat das Team des Städtischen Museums Schloss Salder die Schau um diverse Objekte und Informationen ergänzt und sogar einen Lokalbezug hergestellt. Erzählt wird, wohin man unter Tage „machte“, wie viele Aborte eine Ritterburg haben konnte, wo die letzte deutsche Kaiserin auf Reisen thronte oder was eigentlich das „Atom-Klo“ ist! Die Eröffnung findet am Freitag um 16 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Das Museum bittet allerdings um Anmeldung unter museum@stadt.salzgitter.de.

Mord im Rampenlicht

Für das neue Kriminalstück der Theatergruppe Salzgitter-Bad gibt es nur noch wenige Karten, wie Beate Andreseck auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt. Aber nur noch für die Vorführungen am 24. und 25. März im Pferdestall der Wasserburg in Gebhardshagen. An diesem Freitag, 3. März, findet die Premiere des Stücks in der Kniestedter Kirche statt.

Los geht es um 19.30 Uhr. Wer das Drama um den mysteriösen Tod von Klaus Wilberling noch erleben möchte, kann Karten im Vorverkauf bei der Buchhandlung Lesezeichen, dem Friseursalon Fischer sowie online unter karten.tgsz.de erwerben. Kostenpunkt: 10 Euro.

Komplexe Väter

Bereits komplett ausverkauft ist die Veranstaltung des Kulturkreises am Samstag, 4. März, 20 Uhr. In der Aula des Gymnasiums Salzgitter-Bad schlüpfen Hugo Egon Balder, Jochen Busse und René Heinersdorff dann in die Rollen der „komplexen Väter“. Drei nicht mehr allzu junge Männer versuchen nachzuholen, was sie bei der Tochter versäumt haben. Aber geht es wirklich darum? Oder auch um die Erkenntnis, dass die Zeit nicht alle Wunden heilt? Nur zwei starke Frauen können dabei helfen, aus den Männern nicht Väter mit Komplexen zu machen.

