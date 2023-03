Salzgitter-Bad. Ein Labrador ist in Salzgitter in einen Regionalzug gestiegen und ohne sein Herrchen nach Braunschweig gefahren. Dort fand ihn die Polizei.

Ein abenteuerlustiger Hund ist in Salzgitter-Bad in einen Regionalzug nach Braunschweig gestiegen. Bevor sein Herrchen ihn zurückholen konnte, schlossen sich die Türen.

Blaulicht Salzgitter Salzgitter: Hund steigt in den Zug und fährt nach Braunschweig

Ein schwarzer Labrador wollte am Mittwoch wohl die Welt entdecken. Um 17.30 Uhr wurde die Bundespolizei in Braunschweig über einen alleinreisenden Hund in der Regionalbahn von Salzgitter nach Braunschweig informiert. Eine Streife begab sich zu dem Zug und nahm den reiselustigen Hund „in Gewahrsam“, berichtet die Polizei.

Die eingesetzten Bundespolizisten mit dem Labrador. Foto: Polizei

Dort wurde er durch die Beamten betreut und mit Futter und Wasser versorgt. Auf der Wache wurde der Hundehalter informiert, der sich umgehend auf den Weg nach zum Bundespolizeirevier machte. Dort schilderte er, dass sein Hund am Bahnhof Salzgitter-Bad plötzlich selbstständig in den Zug stieg, sich unmittelbar danach die Türen schlossen und der Zug nach Braunschweig losfuhr. Glücklich nahm er seinen Labrador wieder in Empfang und bedankte sich bei den Beamten für die fürsorgliche Betreuung.

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: Hier kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden!

Lesen Sie weitere Nachrichten aus der Region:

Salzgitter- 221 Mal verstießen Bürger 2022 gegen das Waffengesetz

Ostfalia-Student in Salzgitter macht soziale Verbindungen messbar

Seltsame Himmelskörper westlich von Braunschweig – Die Erklärung

Busfahrer in Salzgitter streiken für gleichen Lohn

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de