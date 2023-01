Salzgitter-Check - So sind Sie bei unserer großen Umfrage dabei

Salzgitter. Wie sehen Sie Salzgitter? Was mögen Sie besonders, was fehlt Ihnen? Machen Sie mit bei der zweiten Welle unserer großen Umfrage. So geht es.

Sie sind begeistert vom sportlichen Angebot in Salzgitter? Sie möchten gerne am Salzgittersee wohnen oder wünschen sich ein eigenes Theater für die Stadt? Wunderbar. Wir möchten nämlich zu genau diesen Themen Ihre Meinung wissen. Aber auch zur Ausstattung der Kitas, der Situation der Gastro-Szene oder zur Akzeptanz der Jugendzentren würden wir gerne Ihre Meinung und Einschätzung erfahren. Beim zweiten Teil des großen Salzgitter-Checks unserer Zeitung geht es genau um diese Themen. Noch bis zum Dienstag, 31. Januar, 23.59 Uhr, können Sie mitmachen bei der Online-Umfrage, die wir gemeinsam mit der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften entwickelt haben.

Wir wollen für die zweite Welle des Salzgitter-Checks Ihre Meinung zu Bildung, Arbeit, Freizeit und Kultur wissen

15 Fragen rund um die Themen Bildung, Arbeit, Freizeit und Kultur erwarten Sie. 10 bis 15 Minuten dauert es, die Fragen zu beantworten. Mitmachen lohnt sich übrigens doppelt. Denn Ihre Antworten fließen dann nicht nur in die Auswertung ein und sind somit Basis für die anschließende große Berichterstattung in unserer Zeitung mit Reportagen, Interviews, einer großen Diskussionsrunde und auch Videos. Sie haben, wenn Sie möchten, auch die Chance, einen Gutschein zu gewinnen. Alle Teilnehmer können an der Verlosung von fünf Amazon-Gutscheinen und fünf Gutscheinen der Konzertkasse jeweils im Wert von 50 Euro dabei zu sein. Und: keine Sorgen! Umfrage und Verlosung sind strikt getrennt. Es sind keinerlei Rückschlüsse möglich. Hier geht es zur Umfrage.

Salzgitter befindet sich mitten im technologischen Wandel – angestoßen und initiiert von den großen Industrieunternehmen, die hier zu Hause sind. Doch was bedeutet dieser Wandel für die Menschen, die hier leben? Was brauchen sie, um diesen Wandel mitzugehen? Was fehlt an Infrastruktur? Genau dort möchten wir ansetzen. Dazu benötigen wir Ihre Hilfe. Darum: Seien Sie dabei – machen Sie mit bei der Image-Analyse.

Mitmachen und gewinnen: Wir verlosen fünf Amazon- und fünf Konzertkassen-Gutscheine im Wert von je 50 Euro

Verraten Sie uns über die Umfrage, wie Sie Ihr Salzgitter sehen. Was ist toll, was ist einzigartig, wo gibt es noch Potential? Was muss dringend besser werden? Und diskutieren Sie anschließend mit, wenn es um die Vorstellung der Ergebnisse geht. Wir möchten mit unserem Salzgitter-Check eine breite Diskussion anstoßen. Mitmachen ist ganz einfach. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind und sagen: Danke! Hier geht es zur Umfrage.

