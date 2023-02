Mittagessen an Schulen

Mittagessen an Schulen Nicht überall gibt es mittags warmes Mensaessen

Jungen und Mädchen einer Ganztagsschule essen in der Mensa (Symbolbild).

Salzgitter. Steigende Preise und fehlende Mensen setzen die Stadt bei der Mittagessen-Versorgung an Schulen unter Druck. So will sie sich helfen.