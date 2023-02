Aldi-Rückruf – Fertigsalate auch in Region Salzgitter verkauft

Das Unternehmen „Gartenfrisch Jung“ ruft zwei Fertigsalate zurück, in denen gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten sein könnten. Bei Tests an den Produkten „Snack Time Salatcup Käse & Schinken 300g“ und „Snack Time Salat-Menü Quinoa-Salat mit Ziegenfrischkäse 350g“ seien in einer Probe Schinkenstreifen Listerien-Keime gefunden worden, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit.

Die Bakterien können demnach grippeähnliche Symptome auslösen – „bei sensiblen Personengruppen unter Umständen eine sehr ernste Erkrankung (Listeriose) auslösen“. Betroffen sei die Ware mit dem Verbrauchsdatum bis einschließlich 08.02.2023.

Zu den Regionalgesellschaften von Aldi Nord, die die Salate verkauft haben, zählt auch Salzgitter. Kundinnen und Kunden, die die Salate gekauft haben, können sich den Kaufpreis auch ohne Vorlage des Kassenbons erstatten lassen. Anfragen beantwortet der Kundenservice der Firma „Gartenfrisch Jung“ unter der Hotline (06298) 36800 oder per Mail an kundenservice@gartenfrisch.de.

dpa/red

