Der Schotterplatz an der Humboldtallee hat den Ortsrat Nord am Montag beschäftigt.

Ortsrat Nord Salzgitter will Weg und Schotterparkplatz am See nicht verändern

Gleich mehrfach haben Wege und Parkplätze am Salzgittersee den Ortsrat Nord am Mittwoch beschäftigt. So wollte die SPD-Fraktion Details erfahren zum Zustand eines Parkplatzes an der Humboldtallee und eines Weges zwischen Stadtpark und dem See.

Stadt lehnt Parkplatz-Ausbau ab

Zum einen verwiesen die Sozialdemokraten auf eine mit Schotter übersäte Fläche in Höhe des Otto-Hahn-Ringes, der als Parkplatz genutzt werde, aber nicht ausgeschildert sei. Die Politiker fragten, warum er nicht ausgebaut oder als Grünfläche gestaltet werde. Für den Städtischen Regiebetrieb (SRB) sagte Betriebsleiter Dietrich Leptien, das Areal werde nicht ausgeschildert, weil es nur zeitweise bei Veranstaltungen genutzt werde. Eine weitere Befestigung sei nicht nötig, da der Parkplatz auch so nutzbar, aber auch notwendig sei.

Fußweg soll nicht ausgebaut werden

Zugleich fragte die SPD, wie weit der Weg entlang der Schölke, der von Fußgängern als Verbindung zwischen Stadtpark und See genutzt werde, nicht auch für Radler freigegeben werden könnte. Leptien erklärte, dann werde ein durchgehender Radweg zwischen Klunkau und Willi-Brandt-Straße entstehen. Die Folge wäre, dass die Radler die Heckenstraße überqueren und mit Autos kollidieren könnten.

