Geldautomatensprengung Geldautomatensprengung in Salzgitter: Trümmerfeld vor Sparkasse

In Salzgitter-Fredenberg hat sich am Freitagmorgen eine Geldautomatensprengung ereignet.

Lebenstedt. Gegen 5.15 Uhr kam es am Freitag in der Filiale der Landessparkasse am Kurt-Schumacher-Ring zu dem Vorfall. Bereits 2018 war diese Filiale betroffen.