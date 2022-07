Geldautomat in Salzgitter gesprengt: Sparkasse ist beschädigt

Salzgitter. In der Sparkasse Salzgitter-Lichtenberg wurde ein Geldautomat gesprengt. Die Täter sind in einem dunklen Audi geflüchtet.

Unbekannte haben am frühen Montagmorgen gegen 4.30 Uhr einen Geldautomaten in der Sparkasse in Salzgitter-Lichtenberg gesprengt. Daraufhin flüchteten die unbekannten Täter vermutlich in einem dunklen Audi, berichtet die Polizei auf Nachfrage.



Der Innenraum und die Fenster der Sparkasse wurden bei der Tat beschädigt. Es bestehe aber keine größere Einsturzgefahr. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Polizeibeamte ermitteln vor Ort.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie mehr:

Wir aktualisieren diesen Text

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de