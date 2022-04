Salzgitter. Hinterm Steuer eingeschlafen, mitten auf der Straße: Das sorgte in der Nacht zu Sonntag für einen Polizeieinsatz in Salzgitter.

Polizei Salzgitter Betrunkener Autofahrer schläft in Salzgitter an Ampel ein

Das dürfte ein unsanftes Erwachen in der Nacht zum Sonntag für einen Autofahrer in Salzgitter gewesen sein: Der 41 stand laut Polizeibericht an der Ampel – und war in seinem Auto eingeschlafen.

Wie die Polizei berichtet, meldete ein anderer Verkehrsteilnehmer gegen 1 Uhr am Sonntag das stehende Auto auf der B6 bei der Ampelanlage Haverlah/Steinlah. Der Fahrer schlief. Polizisten weckten den Mann und stellten im Gespräch fest, dass dieser wohl Alkohol getrunken hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,41 Promille. Dem 41-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Betrunken auf E-Scooter in Salzgitter unterwegs

Auch bei der Kontrolle eines E-Scooter-Fahrers in Gebhardshagen um 2.53 Uhr wurden die Beamten fündig: Der 27-Jährige war laut Polizei ebenfalls betrunken, allerdings noch wach. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Auch hier entnahm die Polizei eine Blutprobe und verbot die Weiterfahrt.

red

