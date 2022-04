Feuer bricht in Braunschweiger Restaurant-Küche aus

Als die Feuerwehr eintraf, loderten im Restaurant die Flammen am Herd. Das Küchenpersonal hatte in der Zwischenzeit mit Löschdecken und kühlenden Tüchern die Ausbreitung des Feuers verhindert.

Ein Feuer ist am Samstagnachmittag in der Küche eines Braunschweiger Restaurants ausgebrochen. Das teilt die Feuerwehr mit. Nur durch das umsichtige Handeln der Mitarbeitenden habe ein Übergreifen der Flammen auf das Lokal verhindert werden können.

Gegen 17 Uhr wurde die Braunschweiger Feuerwehr zu dem Küchenbrand in einem Restaurant am Papenstieg gerufen. Ein Teil des Herdes stand in Flammen. Das Küchenpersonal evakuierte das Restaurant, schaltete den Herd aus, legte eine Löschdecke auf den brennenden Herd und kühlte diesen mit nassen Handtüchern. Dies verhinderte die weitere Brandausbreitung bis zum Eintreffen der Feuerwehr.

Feuerwehr lobt umsichtiges Handeln des Restaurantpersonals

Die Einsatzkräfte konnten unter schwerem Atemschutz die Flammen im Herd mit einem Kohlenstoffdioxid-Löscher (CO2-Löscher) erfolgreich bekämpfen, so dass keine weiteren Schäden durch Löschwasser oder Löschpulver entstanden.

Nach 25 Minuten konnte die Feuerwehr das Restaurant wieder dem Betriebsleiter übergeben und abrücken. Einsatzleiter Andreas Belz lobte die gute Organisation und das professionelle Handeln des Küchenpersonals.

red

