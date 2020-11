Wählen Sie den Salzgitteraner des Jahres 2020!

Dies ist ein ungewöhnliches Jahr, in dem nichts so ist, wie es vorher war. Wir von der Salzgitter-Zeitung haben uns aber entschieden, das Ehrenamt in Salzgitter trotz der durch Corona verursachten Schwierigkeiten zu würdigen. Und so haben Sie sicher schon seit einigen Wochen bemerkt, dass wir Kandidaten für den „Salzgitteraner des Jahres“ 2020 vorstellen.

Das besondere Engagement würdigen

Diese Kandidaten sind Vorschläge aus der Redaktion oder der Leserschaft. Nun sehen Sie die zwölf Kandidaten auf einen Blick hier noch einmal vereint. Sie alle eint, dass jemand sie vorgeschlagen hat, der ihr besonderes Engagement bemerkt hat und wertschätzt. Und das ist ja auch unser Anliegen.

Online-Abstimmung ab 7. November

Wer ist Ihr Favorit? Wer hat Sie überzeugt? Sie können per Original-Coupon in der Zeitung abstimmen (ausfüllen, ausschneiden, an uns senden oder abgeben) oder online (ab Samstag, 7. November, freigeschaltet).

Einsendeschluss und Ende der Online-Abstimmung: 20. November

Neben Coupons und Online-Stimmen wird es auch eine Jury geben, die die Entscheidungsfindung, wer den Titel ein Jahr tragen darf, mitbestimmt. Einsendeschluss und Ende der Online-Abstimmung ist der 20. November, 12 Uhr.

Stimmen Sie hier für Ihre Kandidatin oder Ihren Kandidaten ab!

Stimmen Sie jetzt für den Salzgitteraner des Jahres ab! Wer soll der Salzgitteraner oder die Salzgitteranerin des Jahres 2020 werden? Mustafa Abacioglu verteilt für eine Hilfsorganisation Essen und Spenden in aller Welt Sabine Dießel übt gleich fünf Ehrenämter in ihrer Heimatgemeinde Elbe aus Alper Durmus organisiert für Milli Görüs Feste Gisela Hille ist die gute Seele des SV Gebhardshagen Hannes Hoffmeister ist Gästeführer auf der Burg Lichtenberg Marcel Kamphenkel brennt für die Jugendfeuerwehr Ingo Kavemann engagiert sich im Stadtelternrat Elisabeth Kolb arbeitet in der Wärmestube St. Joseph Karl-Heinz Peuschel betreut das Repair-Café in Salzgitter-Bad David Rusch kümmert sich um den THW-Nachwuchs Marianne Rühmann-Stolka engagiert sich in der Kirche und als Leseoma Patrick Wassmann engagiert sich im Suchthilfsverein Super Salzgitter Abstimmen

Hier finden Sie nochmal alle Kandidatinnen und Kandidaten im Porträt: