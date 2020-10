Salzgitteraner: „Dankbarkeit der Menschen ist schönster Lohn“

„Das geht richtig unter die Haut“: Mustafa Abacioglu wird sentimental, als er durch die zahlreichen Fotos und Videos auf seinem Handy klickt. Länder auf vier Kontinenten hat der 52-Jährige schon bereist – und das keinesfalls als Urlaubsvergnügen, sondern im Einsatz für die Ärmsten der Armen.

Wir treffen Abacioglu im Gemeindehaus der Islamischen Gemeinschaft Millî Görüş in Lebenstedt. Der verheiratete Vater vierer Kinder ist seit 1986 ehrenamtlich in dem Verein engagiert, derzeit unter anderem als Pressesprecher und stellvertretender Vorsitzender. Neben der Öffentlichkeitsarbeit vor Ort spielt, ebenfalls schon seit mehr als 20 Jahren, auch das Mitwirken in der internationalen Hilfsorganisation Hasene eine große Rolle für ihn.

Mustafa Abacioglu war bereits auf vier Kontinenten im Hilfseinsatz

Einmal im Jahr ist er in diesem Zuge „für acht bis zehn Tage“ in Ländern unterwegs, in denen besonders notleidende und hilfsbedürftige Menschen leben, erzählt Abacioglu. Einige Beispiele: „Ich war in diesem Zuge bereits in Indien, Indonesien, Peru, Paraguay, Ruanda und Uganda im Einsatz.“ Das Hilfskonzept von Hasene fußt auf verschiedenen Säulen, darunter neben infrastruktureller Hilfe (zum Beispiel Schul- und Brunnenbau) sowie Waisenprojekten das dreitägige Islamische Opferfest im Juli. Hier sind Engagierte aus aller Welt in über 100 Ländern unterwegs und verteilen das aus Spenden finanzierte Fleisch „geopferter“ Tiere – meist Rinder, teilweise auch Ziegen.

„Die Freude selbst über kleinste Sachen, berührt einen im Herzen“: Mustafa Abacioglu im August 2019 in Chitangazuwa, rund 220 Kilometer östlich von Simbawes Hauptstadt Harare. Foto: Hasene International

Dabei, das ist Abacioglu besonders wichtig, werde nicht nach Rasse oder religiöser Zugehörigkeit unterschieden: „Für uns steht der Mensch im Vordergrund , es geht nicht um Muslim oder Nicht-Muslim.“ Manchmal fahren er und seine Teams bis zu 20 Dörfer und Einrichtungen in drei Tagen ab – „das kann schon mal stressig werden“. Der schönste Lohn sei dann die „unglaubliche Dankbarkeit der Menschen“.

Ehrenamtliche von Hasene verteilen Nahrungsmittel und Sachspenden

Außer dem Fleisch verteilen die Ehrenamtlichen vor Ort auch weitere Lebensmittelspenden, Kleidung oder Aufmerksamkeiten wie Ballons und Lollis für Kinder. „Die Freude der Einheimischen, selbst über kleinste Sachen, berührt einen schon im Herzen.“ Oft würden die Leute bereits lange vor Eintreffen der Fahrzeuge vor ihren Unterkünften warten, teils auch etliche Kilometer aus Nachbardörfern herlaufen – in dem Bewusstsein, dass es „in weit entfernten Ländern Menschen gibt, die sie nicht vergessen haben“.

Dieses Jahr musste Abacioglu passen – aber er „kommt wieder“

Afrika hat es dem Diplom-Ingenieur, im Hauptberuf bei VW beschäftigt und seit fast 50 Jahren in Salzgitter daheim, besonders angetan. In Simbawe im Süden des „Schwarzen Kontinents“ war er bereits fünf Mal für Hasene im Einsatz. „Sicherlich rund eine Million Bedürftige“, so die Schätzung, hat Abacioglu seit Beginn seines Ehrenamtes insgesamt erreicht. „Du kommst doch im nächsten Jahr wieder“, würden die Leute ihn dann oft freundlich-bestimmt auffordern, erzählt er lachend und ein wenig wehmütig.

Dieses Mal musste er passen – allerdings aus angenehmer Pflicht: Seine älteste Tochter hat im Sommer geheiratet. Wer Mustafa Abacioglu aber über sein Ehrenamt sprechen hört, kann ziemlich sicher sein, dass er 2021 wieder in den Flieger steigt. Und das mit Unterstützung der Familie: „Sie stehen bei meinem Engagement stets hinter mir.“