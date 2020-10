Ingo Kavemann ist ein „Sprachrohr der Eltern“ in Salzgitter

15 Jahre sind eine lange Zeit. „Da kommt einiges zusammen“, weiß auch Ingo Kavemann. Seit 2005 engagiert er sich in der Elternarbeit in Salzgitter, ist 2008 dem Stadtelternrat beigetreten und hat 2014 den Vorsitz des Gremiums übernommen. Im November ist nun Schluss – und der heute 53-Jährige gibt sich in der Rückschau selbstbewusst: „Wir haben für die lokale Schullandschaft und auf Landesebene so gut wie alles erreicht, das wir uns vorgenommen haben.“

Kavemann, der Vater von drei Kindern ist und mit seiner Familie („mein großer Rückhalt“) in Thiede lebt, bezeichnet sich selbst als unruhigen Geist. „Ich kann nicht still sitzen bleiben“, erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Diese Eigenschaft, gepaart mit „sehr viel Lobbyarbeit“ sowie einer gewissen Hartnäckigkeit, habe er insbesondere in seinen Jahren als Elternratsvorsitzender aber auch gebraucht.

Ingo Kavemann zur Arbeit im Stadtelternrat: „Sehr, sehr erfolgreiches Team“

Ob Schulsanierungen, Inklusion oder Unterrichtsversorgung wie auch Digitalisierung und die Sicherheit auf dem Schulweg – es standen stets ausreichend und dabei häufig nicht einfache Themen auf der Agenda. Kavemann lobt hier auch seine Mitstreiter im fünfköpfigen Vorstand: „Wir haben als Team sehr, sehr erfolgreich zusammengearbeitet.“ So habe man etwa, zum Teil gegen vehementen Widerstand aus der Stadtpolitik, den Bau einer zweiten IGS in Salzgitter-Bad verhindern können – und damit „den Mehrheitswillen der Eltern durchgesetzt“, wie der hauptberufliche IT-Manager hervorhebt. Gleiches gelte für den erfolgreichen Kampf um den Erhalt der Pestalozzischule in Lebenstedt.

Hier, so Kavemann, liege ohnehin ein Schwerpunkt der Motivation für sein oft anspruchsvolle Ehrenamt. „ Eltern können in der Schulpolitik unglaublich mächtig sein , die Themen müssen nur richtig angepackt werden.“ 2005, damals noch nicht Mitglied des Stadtelternrates, habe er dies an der Grundschule Steterburg erlebt: „Zunächst hieß es, für eine Schulsanierung sei kein Geld da.“ Dies habe man sich als Elternschaft jedoch nicht gefallen lassen – und gemeinsam mit dem Lehrerkollegium durch beständiges „Bearbeiten“ der zuständigen städtischen Stellen schließlich die notwendigen Mittel losgeeist.

Im November ist für Kavemann Schluss – er wünscht sich einen tatkräftigen Nachfolger

„Das war für mich ausschlaggebend, mich noch intensiver in diesem Bereich zu betätigen“, sagt Kavemann. Auch im Lebenstedter Rathaus sollte er fortan kein Unbekannter mehr sein, nicht zuletzt durch die Arbeit als „Sprachrohr der Eltern“ im städtischen Ausschuss für Bildung. Allerdings habe dieses Pensum ihn auch an seine Grenzen gebracht, so dass Kavemann sich im November auf ärztlichen Rat nicht mehr zur Wiederwahl als Elternratsvorsitzender stellen wird. „Der Abschied macht mich traurig“, gibt er freimütig zu – wünscht sich aber gleichzeitig einen ebenso tatkräftigen Nachfolger: „Salzgitter braucht dieses ehrenamtliche Engagement.“