Azubis lernen im Fotoworkshop alles rund ums perfekte Bild

Braunschweig. Die Fotografin Julia Lormis hat sieben Auszubildenden aus dem Projekt „Zukunft Bilden“ in einem Fotoworkshop Tipps rund ums perfekte Bild gegeben.

Neben Celine Zimmermann (von links), Alina Karger und Aileen Pfabe haben noch vier weitere Azubis aus dem Projekt „Zukunft Bilden“ am Fotoworkshop mit dem Handy teilgenommen.

Bewusst Zeit nehmen für die Auswahl eines guten Motivs, in Ruhe die Lichtverhältnisse beobachten, die beste Perspektive entsprechend wählen und den Hintergrund im Blick haben, damit störende Elemente keine Chance haben. Dass das auch mal länger dauern kann als gedacht, haben sieben Auszubildende von BS Energy, MAN und der Nibelungen Wohnbau GmbH aus dem Projekt „Zukunft Bilden“ unserer Zeitung in einem Fotoworkshop mit der Fotografin Julia Lormis gelernt.

Azubis nehmen am Projekt „Zukunft Bilden“ teil

Sie hat den jungen Erwachsenen viele Tipps und Tricks rund um die Fotografie mit dem Smartphone mitgegeben. Und dabei zuallererst die Frage gestellt: „Was macht ein Foto für euch schön, interessant oder besonders?“ Die Azubis haben daraufhin Fotos, die im ganzen Raum verteilt waren, nach ihren Kriterien bewertet und so ein erstes Gespür für ansprechende Fotos entwickelt, bevor sie selbst die Handykamera ausprobieren durften.

Der Fotoworkshop ist nur eine von vielen Mitmach-Aktionen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Projekts „Zukunft Bilden“ besuchen können. In dem Projekt unserer Zeitung, das mit vielen Partnerunternehmen in der Region ins Leben gerufen wurde, sind aktuell über 50 Auszubildende aus 10 Unternehmen aktiv. Sie lesen ein Jahr lang die Zeitung, nehmen an Vorträgen und Seminaren teil und lernen eine Menge über Medien und wie sie funktionieren.

Celine Zimmermann von BS Energy hielt die blühenden Blumen mit dem Handy fest. Foto: Julia Lormis

Von Fotografin Julia Lormis konnten sie vor allem viele praktische Kniffe für bessere Fotos lernen. Wie kann man das natürliche Licht optimal nutzen, um das Motiv gekonnt auszuleuchten? Wie gelingt das auch an einem grauen Regentag, ohne direkt den Blitz einsetzen zu müssen? Ganz ohne Profiausrüstung entstanden mit dem Smartphone eine ganze Reihe kreativer und spannender Fotos – bei denen auch mal eine ungewöhnliche Perspektive gewagt wurde und Filter gar nicht erst zum Einsatz kommen mussten.

Die Ausleuchtung spielt beim guten Foto eine wichtige Rolle

„Unterschiedliche Perspektiven und Lichteinfälle können ein Bild ganz unterschiedlich wirken lassen“, hielt die Fotografin fest. „Wo steht die Sonne? Sorgen Wolken für weiches Licht? Steht die Sonne so tief, dass alles in ein warmes Licht getaucht wird? All diese Fragen solltet ihr vor einer Aufnahme im Kopf durchgehen.“

Ein weiterer Tipp vom Profi ist, dass Licht und Schatten erkannt und genutzt werden sollen. „Zu Beginn sollte immer analysiert werden, aus welcher Richtung das Licht kommt oder ob man etwa über eine Fensterscheibe reflektiertes Licht nutzen kann. Dieser Effekt hat häufig eine sehr schöne Ausleuchtung des Bildes als Ergebnis“, gibt die Fotografin den Azubis mit.

