Gesundheitscoach gibt Azubis Tipps für gesunden Joballtag

Schlapp? Müde? Rücken? Die Arbeit am Schreibtisch kann auch schon in jungen Jahren für Probleme und Herausforderungen sorgen. Wie man auch im Joballtag kleine Übungen für seine Gesundheit einbauen kann, erklärte Gesundheitsberaterin Corinna Werner vier Auszubildenden von MAN in Salzgitter und Haymarket in Braunschweig beim virtuellen Workshop „Fit im Job“. Die jungen Erwachsenen sind Teilnehmer der Bildungsinitiative „Zukunft Bilden“ und erhalten für ein Jahr von ihrem Ausbildungsbetrieb nicht nur ein Zeitungsabonnement, sie können auch aus einem vielseitigen Mitmach-Programm wählen.

Drei Tipps hat Corinna Werner zusammengestellt, die bei einem aktiveren Arbeitsalltag helfen können:

1: Kleine Übungen für den Alltag

Kniebeugen und Liegestütz sind der Schlüssel zur Gesundheit. „Damit beanspruchen wir alle fünf Hauptmuskelgruppen: Beine, Po, Rücken, Bauch und Arme. Liegestützen klingt für viele schon abschreckend, aber wir können sie auch an der Wand oder abgestützt an der Parkbank machen und steigern uns hier langsam“, erklärt Corinna Werner.

2: Die optimale Trinkmenge

Die optimale Trinkmenge lässt sich leicht errechnen: Je 25 Kilogramm Körpergewicht sollte 1 Liter Wasser getrunken werden. „Am besten morgens schon die empfohlene Menge bereitstellen und dann über den Tag verteilt trinken“, so der Tipp der Expertin. Zudem ergänzt Werner, dass man für sich testen sollte, aus welchem Gefäß man am besten, schnellsten und meisten trinken kann – ist es eher ein Becher, ein Glas oder eine Flasche?

3: Die perfekte Mittagspause

„Spazieren gehen, das ist gut für die Bewegung, für den Sauerstoff, für den Kreislauf, für die Verdauung, für das Immunsystem. Für einfach alles“, weiß die Physiotherapeutin. Aber auch Ernährung spielt in der Mittagspause natürlich eine Rolle: „Beim Frühstück und Mittag ist für mich alles erlaubt. Wenn ich jedoch merke, dass ich nach der Mittagspause immer total platt bin, dann würde ich die Kohlenhydrate reduzieren.“

