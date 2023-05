Zukunft Bilden: Azubis schlüpfen in die Rolle des Reporters

Wie komme ich an Informationen heran? Was zeichnet eine knackige Meldung aus? Worauf muss ich bei der Recherche achten? Und was ist eigentlich eine Reportage? In dem Workshop: „Von der Idee bis zur eigenen Zeitung“ haben sich Teilnehmer des Projekts „Zukunft Bilden“ unserer Zeitung mit genau diesen Fragen, verschiedenen journalistischen Darstellungsformen, wertvollen Tipps für den richtigen Texteinstieg und Hinweisen zum Zitieren beschäftigt. Das Ziel: eine eigene kleine Zeitung auf die Beine stellen, die bei der Abschlussveranstaltung des Projekts an alle teilnehmenden Azubis verteilt wird.

Die Jugendlichen sind Teilnehmer der Bildungsinitiative „Zukunft Bilden“ und erhalten für ein Jahr von ihren Ausbildungsbetrieben nicht nur ein Zeitungsabonnement, sie können auch aus einem vielseitigen Mitmach-Programm wählen. In dem Projekt sollen die Azubis ihre Allgemeinbildung und ihre Medienkompetenz trainieren.

Nachwuchsreporter legen Themen fest

Kreativität und eine gute Vorbereitung haben die fünf Azubis von MAN in Salzgitter und VW Financial Services in Braunschweig schon in den ersten Redaktionskonferenzen bewiesen. Ihre Ausbildungsberufe und die künstliche Intelligenz sollen im Fokus der eigenen Artikel stehen. Ein Interview mit Chat GPT soll geführt werden – im Mittelpunkt soll dabei vor allem die Frage stehen: Welche Ausbildung ist eigentlich die umweltschädlichste und was weiß die künstliche Intelligenz überhaupt darüber? Aber auch die anderen Azubis im Unternehmen und die Ausbilderinnen und Ausbilder sollen interviewt werden und Frage und Antwort stehen.

Ans Schreiben und Recherchieren geht es für die zukünftigen Nachwuchsreporter im nächsten Schritt, bevor dann auch in die Tasten gehauen wird, um alles zu Papier zu bringen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de