Azubis zupfen Unkraut für den guten Zweck in Riddagshausen

Unkraut jäten gehört in jedem Garten dazu – und so auch an einer Klostermauer. Drei Lehrlinge aus der Region haben den Büro-Alltag gegen einen Tag in der Natur im Naturschutzgebiet Riddagshausen getauscht und jede Menge Unkraut für den guten Zweck gezupft – ein kleiner Muskelkater als Erinnerung inklusive.

Der Haymarket-Auszubildende Marc-Aurèl Meier und die beiden Auszubildenden von der Nibelungen Wohnbau GmbH Julia Kollmeier und Alexander Neumann haben im Rahmen des Projekts „Seid ein Geschenk für die Region“ ihre Zeit verschenkt. Ein Projekt, das im Rahmen der Aktion „Zukunft Bilden“ unserer Zeitung und in Kooperation mit der Bürgerstiftung Braunschweig stattfindet.

Azubis entdecken Tier- und Pflanzenwelt

Die Mitarbeiter im Haus Entenfang haben den Arbeitseinsatz für die Azubis organisiert. Das denkmalgeschützte Haus Entenfang ist ein Naturerlebniszentrum und klärt über die Besonderheiten des Naturschutzgebiets Riddagshausen mit seiner vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt auf, bietet Angebote zum Naturschutz, aber auch zur Naturnutzung, Umweltbildung und -erziehung an.

Azubis verschenken Zeit für den guten Zweck

Für die Azubis stand im Fokus, dass sie etwas zurückgeben und sich in der Natur engagieren möchten. Bei der Auftaktveranstaltung zum Projekt war daher schnell klar, dass sie dieses naturbezogene Projekt wählen werden. Nach einigen organisatorischen Absprachen war der Termin für den Arbeitseinsatz schnell gefunden – und zum Glück spielte auch das Wetter mit. An der Klostermauer in Riddagshausen gab es für sie daher einiges zu tun. „Wir haben einen Einblick in das Naturschutzgebiet Riddagshausen bekommen und viel über die Pflanzen und Tiere dort gelernt“, so Alexander Neumann. Kleinere Tierbegegnungen gab es auch: „Wir haben Molche entdeckt und beim Spaziergang auch noch etwas über die Seen vor Ort erfahren – das war alles richtig spannend.“

Neumann hält zudem abschließend fest: „Auf jeden Fall ein cooles Projekt, bei dem wir mal etwas ganz anderes gemacht haben und viele neue Eindrücke sammeln konnten.“

