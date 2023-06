Linda Grimm (Fräulein Wunder) über das perfekte Frühstück

Zu Gast in der heutigen Folge ist Linda Grimm. Sie ist Inhaberin des Frühstückscafés „Fräulein Wunder“ in der Ratsbleiche unweit des Inselwallparks in Braunschweig. Linda war eigentlich im Marketing eines Automobilzulieferers und hat dann beschlossen, alles auf eine Karte zu setzen und zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Schwägerin ein Café zu gründen. Das war 2013. Jetzt hat das "Fräulein Wunder" 10-jähriges Bestehen gefeiert. Mit ihr hat Host Joschka Büchs darüber gesprochen, wie es war den alten Job hinzuschmeißen und einfach loszulegen, was in 10 Jahren Gastro alles so passiert ist und wie es ist, wenn plötzlich Sternköche in einem Café den Kochlöffel schwingen.

