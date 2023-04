Eventmanager Joris Ameln veranstaltet die Party deines Lebens

Joris Ameln veranstaltet Parties in fast ganz Deutschland. Was hat er mit Twitch-Streamer Knossi zu tun?

Joris Ameln ist erst 23 Jahre alt, aber hat mit Macher Events eine eigene Firma für Veranstaltungsmanagement aufgebaut. In Braunschweig ist er bekannt für seine Schools Out Party vor der Milleniumhalle oder die Halloween-Party, die ebenfalls dort stattfindet. Mittlerweile organisiert er aber auch Partys in fast ganz Deutschland und betreut bei Veranstaltungen auch Promis wie etwa den Twitch-Streamer Knossi. Mit Joris hat Host Joschka Büchs sich darüber unterhalten, warum in Ostdeutschland Partys heftiger eskalieren als im Westen, wie er damit klar kommt auch mal bis morgens um 6 Uhr zu arbeiten und wie es dazu kam, das Braunschweig jetzt zwei Partys zum Schulschluss im Sommer hat.

