Bettmar. Die Bundesstraße 1 in Bettmar wird vermutlich für 15 Monate gesperrt. Vor dem Straßenbau erneuert der Wasserverband die Kanalisation.

Auf die Nachricht haben sie lange gewartet: Der Umbau der Ortsdurchfahrt (Bundesstraße 1) in Bettmar soll am Ende der Sommerferien (Ende Juli) beginnen – das teilt Christina Rochlitz als Pressesprecherin der Landesbehörde für Straßenbau in Wolfenbüttel mit.

Mehrmals hat sich das Millionenvorhaben verzögert: Zuletzt hat der Wasserverband Peine auf eine wasserrechtliche Genehmigung des Landkreises zur Einleitung des Regenwassers gewartet, sodass das Straßenprojekt später beginnen musste. Denn vor diesem Straßenumbau muss der Verband den Schmutz- und Regenwasserkanal der Breiten Straße (Bundesstraße 1 in Bettmar) erneuern und braucht dazu besagte Genehmigung.

Umbau der B1 – Vollsperrung und weiträumige Umleitung

Christina Rochlitz zufolge nimmt die Landesbehörde gerade die Ausschreibung für die Straßenbauarbeiten vor: „Danach beginnt die Auftragsvergabe.“ Nach wie vor geht die Behörde, die dieses Projekt im Auftrag des Bunds umsetzt, von einer Bauzeit mit teilweisen Vollsperrungen von etwa 15 Monate aus – die Fertigstellung wäre demnach im Herbst 2025. Für den Durchgangsverkehr gibt es eine weiträumige Umleitung, wobei sich der Sprecherin zufolge noch nicht sagen lässt, wie sie verlaufen soll.

Der Startschuss ist für Ortsbürgermeister Maik Wiedemann eine „gute Nachricht für Bettmar“, denn: „Der Straßenzustand der Ortsdurchfahrt ist katastrophal.“ Wiedemann spricht nicht nur von Löchern auf der Fahrbahn, sondern teilweise auch von einer abgesenkten Fahrbahn. Nicht ohne Grund hat die Landesbehörde angesichts der „Straßenschäden“ schon vor Jahren eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 30 Stundenkilometer auf der viel befahrenen Ortsdurchfahrt veranlasst.

Umbau der B1 – weniger Parkmöglichkeiten

Geplant ist nach wie vor, die Fahrbahnbreite der Ortsdurchfahrt auf 6,5 bis 8,5 Meter zu begrenzen. Beidseitig gibt es künftig auf der Fahrbahn (fast) durchgängig einen 1,5 Meter breiten Schutzstreifen für Fahrradfahrer (ohne Hochbord), der nicht mit Autos zugeparkt werden darf, und ebenfalls beidseitig einen mindestens 2,5 Meter breiten Gehweg mit Hochbord. Der Schutzstreifen soll innerorts die Radwege an der Bundesstraße 1 von Groß Lafferde nach Bettmar sowie von Bettmar nach Vechelde verbinden. Die Parkmöglichkeiten an der Ortsdurchfahrt werden deshalb auf weniger als 20 Parkbuchten begrenzt. Wiedemann spricht dabei von einem „Kompromiss“. Laut Landesbehörde wird es „weniger als 20 Parkbuchten“ entlang der Ortsdurchfahrt geben: Bislang können sie hingegen (fast) überall an der knapp 960 Meter langen B1-Ortsdurchfahrt ihre Autos abstellen. Jedoch weist Wiedemann darauf hin, dass auch auf dem einen oder anderen Grundstück Platz sei zum Parken.

Trotz der jahrelangen Verzögerung geht die Landesbehörde auch aktuell von Straßenbaukosten von 2,4 Millionen Euro aus: Davon übernimmt der Bund 1,7 Millionen Euro, die Gemeinde Vechelde 700.000 Euro für Nebenanlagen (Gehweg, Parkplätze) – die Anwohner zahlen nichts. Im Zuge der Bauarbeiten erneuert der Wasserverband rund 1000 Meter des Kanalnetzes in der Breiten Straße. „Das betrifft sowohl den Schmutz-, wie den Regenwasserkanal, die deutlichen Sanierungsbedarf aufweisen“, betont Verbandssprecherin Sandra Ramdohr: „Die Kamera-Befahrung belegt typische Schadensbilder bei den Kanälen: Risse und Scherbenbildung bis zu Wurzeleinwuchs.“ Der Verband schätzt die Kosten auf rund 2,8 Millionen Euro, wobei er diese Summe komplett selbst trägt (über die Abwassergebühren). „Das koordinierte Vorgehen bei einer gemeinsamen Ausschreibung mit Straßenausbauprojekten ist gut gelebte Praxis und hilft, Kosten zu sparen“, verdeutlicht die Verbandssprecherin: „Das kommt dem Bürger zugute.“ Dabei gehe der Leitungsbau dem Straßenausbau voran.

Diese Straßenbauprojekte sind noch geplant

Weitere Straßenbauprojekte im Landkreis Peine:

Der geplante Straßenbau im Kreis Peine. © FMN | Jürgen Runo

– Wenser Allee (Kreisstraße 69 bis zur Bundesstraße 214 mit dem Neubau Ersebrücke): erster Abschnitt: Neubau Brücke und Fahrbahn/Radweg bis Abzweig Kreisstraße 65; zweiter Abschnitt: Fahrbahn/Radweg vom Abzweig K 65 bis zur B 214. Baubeginn: zweite Jahreshälfte 2024, Bauende: 2026.

– Neubau Radweg Kreisstraße 71 (Bettmar-Sierße): Baubeginn: zweite Jahreshälfte 2024, Bauende: Mitte 2025

– Sanierung Radweg Kreisstraße 5 (Wendesse-Oehlheim): Baubeginn: Mai 2024, Bauende: November 2024.

– Neubau Brücke Fürstenau: Baubeginn: zweite Jahreshälfte 2024, Bauende: Dezember 2024

– Sanierung Radweg Kreisstraße 67 (Neubrück-Didderse): Baubeginn: Mai 2024, Bauende: Dezember 2024.

