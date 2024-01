Peine. Die Landesbehörde will die Ortsdurchfahrt Bettmar umbauen, muss dabei aber noch auf „grünes Licht“ vom Waserverband/Landkreis warten.

Baustellen gibt es – zumindest im übertragenen Sinne – im Landkreis Peine genug. Doch es gibt sie in diesem Jahr auch in Bezug auf den Straßenbau. Eine große Baustelle soll es in Bettmar geben: Auf den Umbau der Ortsdurchfahrt (Bundesstraße 1) setzt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel, deren Sprecherin Christina Rochlitz blickt voraus: „Wir hoffen darauf, dass wir Mitte dieses Jahres starten können.“