Peine. Es gibt viel Kultur zu erleben im Peiner Land. Wir stellen die Programme der kleinen Bühnen in den nächsten Monaten vor.

Eine feste Institution für Livemusik am Freitag ist der „Ku(h)lturstall im Pflanzeneck“ in Wense. Hier zahlen Besucher keinen Eintritt, sondern legen eine Geldspende in den Hut. „Klangmeditationen – ein Fest der Sinne“ heißt das Programm mit Thomas Grove aus Groß Schwülper am 3. Mai. Am 24. Mai spielt das „Blaues Wunder Rock Trio“ mit Sänger Hamu Frenk (Gründer der Band Fee) die „guten alten Songs“.

Das Quartett „Dun Aengus“ spielt 31. Mai Keltic Folk mit Shanties, eigene Songs, melancholische Balladen und Songs zum Tanzen. Rock, Pop und Blues präsentiert die Band „Across the Groove“ am 7. Juni. Eine Woche später spielen Jana und Simon Köhler aus Wehnsen eigene Songs und Cover auf Deutsch, Englisch und Spanisch mit verschiedenen Instrumenten. Am 21. Juni ist musikalischer „Midsommar-Abend“, am 5. Juli treten „Leewood and Friends“ aus Edemissen auf. Sie spielen Rock- und Popklassiker der vergangenen 60 Jahre mit Akustikgitarre, Cajon und Piano.

Bauchsängerin Murzarella lässt ihre Puppen tanzen am 9. November in der IGS Edemissen. © privat | Privat

Udo Klopke hat für Seal und Marla Glen Musik gemacht, mit seiner Band ist er Preisträger des deutschen Rock- und Pop-Preises. Am 12. Juli spielt der „Geschichtenerzähler und fahrende Sänger“ in Wense. Party-Coversongs von Rock bis Schlager gibt es mit „The Fridays“ aus Rietze am 23. August im Pflanzeneck. „Rosen, Popcorn und Hyänen“ heißt das Album mit Songs voller Witz und Wahrheit, das das „Michael Strauss Trio“ am 30. August vorstellt.

Kultur in Peine: Rockabilly und Folk‘n‘Roll im Ku(h)lturstall Wense

„Orophyll“ ist ein Duo mit Gitarre und Akkordeon, das am 11. Oktober seine Songs mit Wortwitz vorstellt. Als albern, andächtig, anstößig und augenzwinkernd bezeichnet die Band „Kräuterquark“ aus Plockhorst ihre deutschen Songs, die sie am 18. Oktober spielt. Eine Woche danach kommen die „Lazy Jackbeats“ aus Gifhorn mit Rockabilly, am 8. November sind „Wulli und Sonja“ mit Titeln über das Leben und Coversongs nur mit Akustikgitarre zu Gast. „Triomanie“ mit Gesang, Piano und Geige treten am 22. November auf, „Roadhouse“ aus Braunschweig spielen am 29. November Folk’n‘Roll. Am Nikolaustag gibt es ein Weihnachtskonzert, die Liedermacher von „H3IDEN“ kommen am 13. Dezember in den „Ku(h)lturstall“. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Im Teatr Dach Meerdorf ist immer mittwochs Spieltag. Hier kommen Jutta Habicht und Sabine Urig am 26. Juni mit dem Popkabarett „Alte Mädchen – Macht“ mit messerscharfen Dialogen, mitreißenden Songs und multiplen Tanzeinlagen. „Remember the King“ heißt es am 10. Juli. Vater und Sohn spielen als „Elvis Why not! & The Bassmann“ Welthits von Elvis Presley. „Die Lüge ist der Klebstoff, der unsere Gesellschaft zusammenhält“, erklärt Uli Masuth am 7. August in seinem politischen Kabarettprogramm „Lügen und andere Wahrheiten“.

Am Samstag und Sonntag, 30. und 31. August, spielt das „Teatr Dach“-Ensemble die fünfte Eigenproduktion „Rebellion im Altenheim“. Am 4. September schafft Jan Langreder „Momente, die bleiben“, zum Nachdenken, Schmunzeln, Erinnern und Staunen. Seine Kunststücke hat er selbst entwickelt. „Sowas kommt von Sofas“ heißt das Programm von Podewitz. Das Duo betrachtet das Leben aus der Sofa-Perspektive, das Körbchen für den inneren Schweinehund. Ihr Motto: Wer bei uns nicht klatscht, fliegt raus! Am 11. Dezember stimmt das „Michael Strauss Trio“ mit Songs von Nat King Cole bis Frank Sinatra auf Weihnachten ein.

Ein Zauberer auf der Kulturbühne Edemissen

Die Kulturbühne Edemissen präsentiert am 9. Oktober den bekannten Zauberer und Entertainer Desimo aus Hannover in der Aula der IGS mit seinem neuen Programm „Manipulation! Die Gedanken sind frei … zugänglich“. Bauchgesänge präsentiert am 9. November Murzarella mit ihren Puppen. Die ausgebildete Sängerin duelliert sich als Bauchrednerin und Bauchsängerin mit Charakteren wie einem verrückten Kakadu, einer frechen Kanalratte aus dem Ruhrpott, einer Operndiva und einer veganen Löwin.

Im Kunsttreff Abbensen ist das „Duo Zweysaitig“ mit „Klang der Ge(h)zeiten“ am 2. Juni zu Gast. Die Harfenistin Christiane Rosenberger begleitet Ulrich Jaschek, der Texte aus der Weltliteratur vorträgt.

Mit Akkordeon, Violine und Klavier – um „Klangstrukturen“ geht es auch am 22. September in Abbensen. Am 3. November präsentiert das lokal bekannte „Fissenberg Trio“ mit Akkordeon, Gitarre, Waschbrett und Percussion einen „Mundartennachmittag“ mit plattdeutschen Songs auch von der Küste. Und am 8. November spielen die „Bösen Schwestern“ aus Hannover ein „Best Of“ ihrer bisherigen 24 Programme aus über 30 Jahren – es ist Komik mit Musik.

