Edmissen. Das Winterprogramm stellt unterschiedliche Gäste vor voller Entertainment, Humor und magischer Momente. Was die Besucher erwartet.

Die Kulturbühne Edemissen stellt ihr Winterprogramm vor. Der Promi-Parodist Jörg Knör kommt am 13. Januar 2024. Zauberer und Entertainer Desimo gastiert am 9. März 2024 in der Aula der IGS Edemissen. Für den Heinz Erhardt-Abend am 25. November gibt es noch wenige Karten. „Das war’s mit Stars 2023“ heißt der parodistische Jahresrückblick von Deutschlands Kult-Parodist. Jörg Knör macht laut Pressemitteilund das Jahr 2023 zur Show. Ob Klimakleber oder ESC-Looser, Genderwahn oder 60 Jahre Rolling Stones, es sei alles humorvoll verarbeitet. In seiner Show lässt der Bambi-Preisträger die Promis des Jahres noch einmal antanzen und spielt deren Geschichten live nach. So echt, als sei man dabei. Wenn sich King Charles an deutschen Zungenbrechern versucht, bleibt kein Auge trocken.