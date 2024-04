Vallstedt. Die Gemeinde Vechelde lässt einen Sanitärcontainer aufstellen, und für die Sommerferien gibt es bereits diese weiteren Pläne.

Der nächste Schritt ist getan: An der Grundschule in Vallstedt hat die Gemeinde Vechelde als Schulträgerin den Sanitärcontainer durch eine Fachfirma aufstellen lassen. „Wir haben diesen Container mit dem allgemeinen Unterrichtsraum vor Ort auf dem Parkplatz der Sporthalle – ebenfalls in Containerbauweise – verbinden lassen“, führt Vecheldes Bürgermeister Tobias Grünert aus.

Einen Sanitärcontainer hat die Grundschule in Vallstedt erhalten. © FMN | Gemeinde

„Der weitere Container ist von elementarer Bedeutung für die Vallstedter Grundschule, um für die Schüler ausreichende und angemessene Sanitärbereiche anbieten zu können“, verdeutlicht der Verwaltungschef. Notwendig seien diese beiden Container wegen der Anzahl von Kindern, die am Standort Vallstedt auch noch weiter steigen werde. Der Ausbau der bestehenden Sanitärbereiche im Grundschulgebäude sei bereits in der Planung. „Wir hoffen, dazu den Auftrag zeitnah vergeben zu können“, setzt Grünert hinzu: „Angesichts der steigenden Schülerzahlen in Vallstedt ist darüber hinaus bereits ein weiterer allgemeiner Unterrichtsraum in Containerbauweise in der ersten Hälfte der Sommerferien eingeplant.“ mey