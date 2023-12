Vechelde. Nach dem gescheiterten Ratsbeschluss gibt es vorläufige Haushaltsführung – das hat Folgen. Ratsgruppe, SPD und Grüne bewerten die Lage.

Es ist ein Beben, das ganz gehörig nachhallt: In einem seltenen Schulterschluss haben SPD und Grüne im Vechelder Gemeinderat mit ihren zusammen 17 Stimmen die Ratsgruppe (CDU/FDP/FW-PB) und Bürgermeister Tobias Grünert (CDU) mit ihren zusammen 16 Stimmen überstimmt und den Haushalt (Verwaltungsentwurf) für das nächste Jahr abgelehnt – es dürfte das erste Mal in der fast 50-jährigen Geschichte der Ostkreiskommune gewesen sein, dass so etwas passiert. Doch wie geht es weiter?