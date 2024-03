Edemissen. In Edemissen erweitert die Firma Enertrag Betrieb ihre Büroflächen auf innovative und nachhaltige Weise. Was alles geplant ist.

Im Gewerbegebiet „Roth Acker“ entsteht in den kommenden Monaten ein repräsentativer Bürokomplex. Neben dem Firmenhauptsitz der Enertrag Betrieb GmbH, Anbieter von Betriebsführung und Inspektionen von Erneuerbaren-Energieanlagen im brandenburgischen Dauerthal, errichtet das Unternehmen auf einer Fläche von rund 8000 Quadratmetern ein neues Bürogebäude in Edemissen. Vom offiziellen Spatenstich mit allen Beteiligten berichtet das Unternehmen in einer Mitteilung.

Das Unternehmen, das seinen Expansions- und Wachstumskurs seit einigen Jahren konsequent fortsetze, sende damit – auch in Zeiten hybrider Arbeitsmodelle – ein positives Signal an den niedersächsischen Standort und dessen Belegschaft, die in Deutschland und Frankreich sukzessive wachse. Bereits heute betreut Enertrag Betrieb nach eigenen Angaben über 1200 Windenergieanlagen, PV-Freiflächenparks, Umspannwerke, Biogasanlagen, Batteriespeicher und seit 2011 das Hybridkraftwerk bei Prenzlau. In Zukunft werde Enertrag Betrieb verstärkt von der Umsetzung großer Projekte des Mutterkonzerns Enertrag SE im Bereich Wasserstoff und Photovoltaik profitieren und diese nach Inbetriebnahme technisch betreuen, heißt es weiter.

Auch Ladesäulen für Elektroautos und E-Bikes sind in der Planung in Edemissen vorgesehen

Besonders stolz ist man laut Mitteilung beim neuen Bürogebäude in Edemissen auf die Ideen und Konzepte der Bauplaner. Innovative Energieversorgungskonzepte sowie Nachhaltigkeit im Bau durch überwiegende Verwendung von Holzbaustoffen seien Bestandteil des Konzepts. „Die umweltfreundliche Bauweise des Neubaus ist uns sehr wichtig. Deshalb haben wir uns bewusst für die Holzbauweise entschieden. Nur wo aus statischen oder bauphysikalischen Gründen keine Holzbauteile verwendet werden können, wird auf andere Konstruktionsweisen zurückgegriffen. Geheizt wird mit Wärmepumpe und Photovoltaik-Modulen, die auf allen geeigneten Flächen des Gebäudes angedacht sind. Sie werden vor allem in den sonnenintensiven Monaten die Stromspeicher zur Eigennutzung füllen“, wird Michael Dahm, Geschäftsführer des Unternehmens, in der Mitteilung zitiert.

„Unsere Teams sind natürlich oft draußen an den Anlagen, um deren ,Gesundheit‘ zu prüfen. Damit sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im neuen Domizil besonders wohlfühlen, wird es hochwertig ausgestattete Büroarbeitsplätze und Kommunikationsinseln geben. Wichtig sind bei der Planung auch mehrere Ladesäulen für Elektroautos und E-Bikes, wobei wir selbstverständlich die Barrierefreiheit im Blick haben“, fasst Michael Dahm zusammen.

Das neue Bürogebäude soll planmäßig in der zweiten Jahreshälfte 2025 fertiggestellt werden und „die Region langfristig mit weiteren Arbeitsplätzen in einer stetig wachsenden Zukunftsbranche versorgen“, heißt es abschließend.

red