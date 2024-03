Peine. Der Archäologe Thomas Budde hat bei seinen Grabungen in Peine einige interessante Entdeckungen gemacht. Ein Fund führt nach Paris.

Die Kervita-Gruppe mit Zentrale in Hamburg erwarb vor 2020 das Langkopf-Mälzerei-Gelände. Nach dem Abriss der alten Mälzerei wurde der Archäologe Thomas Budde mit archäologischen Voruntersuchungen beauftragt. Um die archäologische Erwartung zu klären, wurde ein Netz von zwei Meter breiten Baggersuchschnitten von insgesamt circa 300 Metern Länge über das ausgedehnte, durch den Mälzereiabbriss zerklüftete Gelände zwischen Braunschweiger und Neuer Straße gelegt. Darüber informiert Budde in einem Bericht über die archäologische Voruntersuchung.

Ausschnitt aus der Flurkarte H. F. Deichmans von 1787 mit dem „Sackpfeifenteich“ (roter Pfeil). Norden ist links. Auf dem heutigen Friedrich-Ebert-Platz, dem ehemaligen Ziegenmarkt, gab es damals eine noch größere Sandgrube. © Stadtarchiv Peine

Es habe sich hier erneut gezeigt, dass das mittelalterliche Peine nicht an der Südgrenze der Peiner Altstadt endet. Als bisher südlichstes Zeugnis der Töpfer-Vorstadt Gröpern wurde nämlich gegenüber dem Bahnhof eine ausgedehnte Abwurfhalde der mittelalterlichen Töpfereien entdeckt, schreibt Budde. Und weiter: „Sie war durch pechschwarzes, holzkohlehaltiges Erdreich geprägt, wie es typisch für die spätmittelalterlichen Töpfereien im Südosten der Altstadt ist. Durch die Grabungen von 2008 (City-Galerie) und 2014 (Ausbau Schützen- und Glockenstraße) konnten bereits größere Teile dieser einst bedeutenden Töpfereien untersucht werden. Im Erdreich verteilt fanden sich auch in der nun entdeckten Halde Kermikscherben von grauer Irdenware und frühem Steinzeug, Töpfertonreste und weitere Überreste der Produktion.“

Die Fläche mache maximal 1000 Quadratmeter auf dem Baugelände aus. Kervita wollte sie präventiv durch Budde untersuchen lassen, soweit vom Bau betroffen, schreibt dieser, ist nun aber bekanntlich aus dem Projekt ausgestiegen. Wie es weitergehe, sei derzeit noch nicht bekannt.

Archäologe findet in Peine ältesten Nachweis einer Kiesgrube weit und breit

Bei den Baggerarbeiten zeigte sich laut dem Archäologen, dass die Töpfereihalde in einer Senke liegt, die hangartig steil nach Norden zum Bahnhof abfällt. „Hanggefälle ist ohnehin gegeben, da wir uns hier auf dem westlichen Ausläufer des ,Sackpfeifenberges‘ befinden (Sackpfeife = älter für Dudelsack). Aber der Steilabfall lässt sich nur durch früheren Sand- und Kiesabbau erklären, der den Funden zufolge schon im späten Mittelalter begonnen haben muss. Es handelt sich somit um den ältesten Nachweis einer Kiesgrube weit und breit. In der Peiner Altstadt wurde schon im Mittelalter viel Sand gebraucht, um den teils moorigen Untergrund aufzufüllen. Auch nach den vielen Stadtbränden wurde nachweislich immer wieder Sand beziehungsweise Kies auf dem planierten Brandschutt angefüllt. Da lag es nahe, sich am Nordhang des Sackpfeifenbergs direkt südöstlich der Stadt zu bedienen.“

Recherchen hätten ergeben, dass diese Kiesgrube 1787 auf der im Stadtarchiv aufbewahrten Flurkarte von H. F. Deichmann noch eingetragen ist. Da sie als „Sackpfeifenteich“ bezeichnet ist, muss sie im 18. Jahrhundert mit nachsickerndem Grundwasser gefüllt gewesen sein, vermutet Budde. Im 19. Jahrhundert müsse sie zugeschüttet worden sein.

Ein Fahrrad aus dem Paris des frühen 20. Jahrhundert in Peine?

Der größere Teil der Suchschnitte war Budde zufolge jedoch archäologisch unauffällig oder modern gestört durch die Mälzereianlagen. Die Besiedlung begann frühestens im 18. Jahrhundert. Hier könne daher frei gebaut werden. Es bleibe aber noch ein kurioser Einzelfund aus der Nähe der Neuen Straße zu erwähnen: eine kunstvoll geprägte Messingplakette mit der Aufschrift: „1904. MAX KRUGER. 13 Rue Jules-Cesar Paris“. Thomas Budde schreibt dazu: „Es handelt sich, wie sich bald herausstellte, um eine Fahrradmarke, die ehemals angebracht war vorn auf dem Steuerrohr zwischen Lenker und Gabel. In der Rue Jules-Cesar 13 in Paris muss es demnach 1904 einen Fahrradhändler oder Hersteller gegeben haben.“

Die gefundene Fahrradplakette aus Paris von 1904. © Thomas Budde

Wie nun diese Plakette nach Peine gelangt sein könnte und wer Max Kruger war, ließ sich bisher nicht klären, berichtet der Archäologe. An der besagten Adresse befinde sich heute, in einem recht alten Gebäude, das „Hotel de Marceau Bastille“. Eine E-Mail an dieses Hotel blieb leider unbeantwortet, so Budde.

