Peine. Bis zum 30. Juni will der Investor THI Holding sämtliche Gewerbe- und Wohnflächen fertiggestellt haben – ein Rück- und Ausblick.

Das Geschäfts- und Wohnviertel Lindenquartier in der Peiner Innenstadt – dieses „Leuchtturmprojekt“ der Rathausverwaltung soll sehr bald mit voller Kraft leuchten: Im Sommer, kündigt Kurt Fischer – zusammen mit Thomas Hoppe Geschäftsführer des Investors THI Holding mit Sitz in Hannover – werde das Lindenquartier komplett fertiggestellt sein, also nach etwas mehr als zwei Jahren Bauzeit. Mit der Ansage räumt Fischer gründlich auf mit (negativen) Gerüchten zu dem Millionenprojekt.