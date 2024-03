Peine. Ein Demokratie-Projekt macht‘s möglich: In einem Seminar können sich Erstwähler zu Wahlhelfern ausbilden lassen. Es gibt zwei Termine.

Für die Europawahl 2024 bildet die Stadt Peine in Kooperation mit der Initiative „Erstwahlprofis – junge Erstwählerinnen und Erstwähler ab 16 Jahren sowie neu eingebürgerte Mitbürgerinnen und Mitbürger“ zu Wahlhelfern aus. Diese werden damit zu Vorbildern und Multiplikatoren in Sachen Demokratie, schreibt die Stadt.

In Kooperation mit den Wahlämtern erfolge im Anschluss die Vermittlung an Wahlvorstände. Die Teilnehmenden durchlaufen zur Vorbereitung auf ihren Tag im Wahllokal und ihre Rolle als Multiplikatoren eine eintägige Ausbildung, heißt es. Neben Kerninhalten zur Wahllhelfertätigkeit drehten sich die Inhalte auch um die Frage, was die jeweilige Wahl für das eigene Leben bedeute.

Wahlhelfer-Seminare für Erstwähler in Peine finden im April statt

Die Initiative Erstwahlprofis wurde 2017 durch die Hamburger Bildungseinrichtung Haus Rissen gegründet, wird erklärt.

In Peine werden die Seminare von der Stadtjugendpflege durchgeführt, schreibt die Stadt. Für eine Teilnahme an einem der Seminare am 27. April oder 25. Mai sei eine Anmeldung erforderlich, und zwar montags bis freitags ab 13 Uhr in der Jugendfreizeiteinrichtung Nummer 10, Pfingststraße 10.

Für Fragen: Telefon (05171) 499797, E-Mail: nummer10@stadt-peine.de. Weitere Informationen: www.erstwahlprofis.de.

red