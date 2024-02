Peine. Mindestens 650, vermutlich gut 1000 Wahlhelfer brauchen die Kommunen kreisweit bei der Europawahl – sie setzen auf freiwillige Helfer.

Sie sind die Stützen, die Eckpfeiler einer Demokratie, ohne sie würden (demokratische) Wahlen nicht stattfinden können: Hunderte Wahlhelfer sind alleine im Landkreis Peine in Aktion, um die Europawahl vom 6. bis zum 9. Juni (in Deutschland am 9. Juni) zu ermöglichen. Die Kommunen – also die Landgemeinden, die Stadt und der Landkreis Peine – müssen dafür sorgen, dass an dem Sonntag genügend Unterstützer zur Stelle sind im Kreisgebiet. Aber wie schaffen sie das?