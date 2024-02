Hohenhameln. Die Täter verursachten einen fünfstelligen Schaden. Ein Pkw-Fahrer hat in Vechelde ein 8-jähriges Kind angefahren. Der Polizei-Überblick.

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, im Zeitraum von 17.30 bis 6 Uhr, in Hohenhameln in der Straße „Am Schulzentrum“ in eine Schule eingebrochen. Laut Pressemitteilung der Polizei haben die Täter mehrere Scheiben eingeworfen, mehrere Zimmer verwüstet und Gegenstände beschädigt. Demnach entstand ein Schaden von 12.500 Euro.

Pkw-Fahrer fährt in Vechelde 8-jähriges Kind an

Ein Pkw-Fahrer hat am Freitag gegen 15 Uhr in der Albert-Schweitzer-Straße in Vechelde (Einmündung Hildesheimer Straße) ein 8-jähriges Kind angefahren. Das Kind kam bei dem Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich leicht am Fuß.

Einbrecher hebeln in Peine Fenster auf

Unbekannte Einbrecher sind zwischen dem 9. und 23. Februar in ein Einfamilienhaus in der Theodor-Körner-Straße in Peine eingebrochen. Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter ein Fenster auf. Diebesgut wurde demnach vermutlich nicht entwendet. Die Schadenshöhe beträgt 500 Euro.

Zwei Leichtverletzte nach Unfall zwischen Vöhrum und Rosenthal

Eine 37-jährige Fahrerin ist am Donnerstag, gegen 12.50 Uhr, auf der Kreisstraße 33 zwischen Vöhrum und Rosenthal mit einer 18-Jährigen zusammengestoßen. Laut Mitteilung wollte die 18-Jährige mit ihrem Pkw links in einen Feldweg abbiegen, als die 37-Jährige sie überholen wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Rettungskräfte brachten die 37-Jährige und ihre Beifahrerin leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Vandalismus: Täter beschädigen mehrere Autos in Ilsede

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 19 und 7.55 Uhr, in der Schützenstraße in Ilsede mehrere geparkte Autos beschädigt. Zeugen sollen sich bei der Polizeistation Ilsede oder der Polizei Peine melden.

red