Peine. Auf der Auffahrt zur Autobahn 2 hat es am Donnerstagvormittag einen Unfall gegeben. Dabei gab es eine Verletzte.

Eine Leichtverletzte hat ein Unfall am Donnerstagvormittag gefordert. Gegen 9 Uhr wollte eine 38-jährige VW-Fahrerin an der Anschlussstelle Peine-Ost auf die A2 in Richtung Hannover auffahren. Dabei stieß sie mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt, Ersthelfer versorgten sie zunächst, dann übernahm der Rettungsdienst, schreibt die Polizei. Die Frau kam anschließend ins Klinikum Peine. Der 58-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten schwer beschädigt abgeschleppt werden. Die Straße war zeitweise gesperrt.

red