Vechelde. Der Unfall hat am Dienstag für einen hohen Sachschaden gesorgt. Auch in Edemissen gab es Aufregung wegen eines angefahrenen Autos.

Gegen 13.30 Uhr hat am Mittwoch eine 22-jährige VW-Fahrerin in Vechelde die Kontrolle über ihr Auto verloren und für einen Unfall mit hohem Schaden gesorgt. Laut Polizei war die Frau auf der Köchinger Straße unterwegs und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte sie drei am Straßenrand geparkte Autos. An zwei VW und einem BMW entstand dabei teils erheblicher Sachschaden. Die Fahrerin wurde nicht verletzt.

In Edemissen hat es am Dienstag einen roten VW T-Roc erwischt. Der geparkte Wagen stand zwischen 7 und 15 Uhr auf einem Parkplatz vor der Grundschule in der Straße am Mühlenberg, als er angefahren wurde. Laut Polizei stellte die Eigentümerin am Nachmittag Beschädigungen hinten rechts am Wagen fest. Hinweise unter (05176) 976480.

