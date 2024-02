Peine. Die Täter sind in den Lagerraum des Imbisses eingestiegen. In Edemissen hebelten Unbekannte wiederum das Fenster eines Einfamilienhauses auf.

Unbekannte sind in einen Imbiss im Peiner Ortsteil Stederdorf eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Täte Zutritt zu dem Lagerraum des Imbisses in der Dieselstraße und stahlen Lebensmittel. Der entstandene Schaden beläuft sich auf eine mittlere dreistellige Summe.

Der Einbruch muss laut Polizei zwischen Samstag, 11 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, passiert sein. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Peine unter der Telefonnummer (05171) 9990 auf.

Edemissen: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Die Peiner Polizei ermittelt zudem zu einem Einbruch in Edemissen. Am 29. Januar hebelten die Täter demnach zwischen 12 und 18 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses am Sandkamp auf. Sie durchsuchten im Anschluss zahlreiche Räume und Behältnisse. Ob die Einbrecher Beute machten, ist noch nicht bekannt. Hinweise können telefonisch unter (05171) 9990 abgegeben werden.

